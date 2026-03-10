Tỷ giá Euro ngày 10/3/2026: Đồng loạt tăng mạnh tới 362 đồng tại các ngân hàng Sáng 10/3, giá Euro ghi nhận đà hồi phục mạnh mẽ trên diện rộng, tăng từ 200 - 362 đồng. Tại thị trường tự do, tỷ giá cũng vượt mốc 30.900 VND ở chiều bán ra.

Tỷ giá Euro hôm nay (10/3) ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Mức điều chỉnh tăng dao động phổ biến từ 200 đồng đến hơn 300 đồng mỗi Euro, phản ứng sau các diễn biến mới từ thị trường quốc tế.

Đồng Euro ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam sáng ngày 10/3/2026.

Biến động tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng thương mại

Theo khảo sát, nhóm các ngân hàng lớn đều điều chỉnh biểu giá mua - bán Euro theo chiều hướng đi lên. Tại Vietcombank, giá mua vào niêm yết ở mức 29.755 VND/EUR và bán ra tại 31.324 VND/EUR, lần lượt tăng 308 đồng và 325 đồng so với phiên trước.

Tại khối ngân hàng cổ phần, Eximbank ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều bán ra với mức tăng 362 đồng, đưa giá bán lên 31.142 VND/EUR. Trong khi đó, Sacombank hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường, đạt mức 30.095 VND/EUR.

Dưới đây là bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại một số ngân hàng lớn trong phiên giao dịch sáng ngày 10/3/2026:

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Thay đổi Mua Thay đổi Bán Vietcombank 29.755 31.324 +308 +325 VietinBank 30.014 31.374 +263 +263 BIDV 29.991 31.201 +238 +252 Techcombank 29.877 31.266 +250 +253 Eximbank 30.016 31.142 +313 +362 Sacombank 30.095 31.850 +314 +309

Thị trường tự do và yếu tố tác động

Cùng chiều với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng đi lên đáng kể. Giá mua vào hiện đứng ở mức 30.859 VND/EUR (tăng 255 đồng) và giá bán ra là 30.979 VND/EUR (tăng 225 đồng).

Đà hồi phục mạnh mẽ của đồng Euro diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông. Những diễn biến địa chính trị này đã tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối toàn cầu, thúc đẩy tỷ giá đồng tiền chung châu Âu tăng cao so với VND.

Nhìn chung, giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.755 – 30.095 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.142 – 31.850 VND/EUR.