Tỷ giá Euro ngày 11/5: Thị trường tự do giảm giá, ngân hàng biến động trái chiều Sáng ngày 11/5, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng điều chỉnh không đồng nhất tại các ngân hàng thương mại, trong khi giá Euro trên thị trường chợ đen đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua và bán.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá Euro ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày 11/05/2026. Trong khi một số ngân hàng lớn điều chỉnh tăng nhẹ biên độ giao dịch, giá Euro trên thị trường tự do lại có dấu hiệu hạ nhiệt so với phiên trước đó.

Biến động tỷ giá tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát tại các hệ thống ngân hàng, mức độ điều chỉnh tỷ giá Euro không đồng nhất. Vietcombank niêm yết mức giá mua vào là 30.171 VND/EUR và bán ra 31.762 VND/EUR, tăng lần lượt 97 đồng và 103 đồng so với ngày hôm qua. Tại VietinBank, giá mua vào tăng mạnh 318 đồng lên mức 30.467 VND/EUR, nhưng giá bán ra lại giảm nhẹ 42 đồng, xuống còn 31.827 VND/EUR.

Ngược lại, Techcombank và Sacombank cùng ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, Techcombank hạ giá mua 44 đồng và giá bán 51 đồng, lần lượt về mức 30.317 VND/EUR và 31.703 VND/EUR. Sacombank điều chỉnh giảm nhẹ 2-3 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV giữ nguyên mức tỷ giá niêm yết từ phiên trước, mua vào ở mức 30.506 VND/EUR và bán ra 31.829 VND/EUR.

Thị trường tự do và tổng hợp giá giao dịch

Trên thị trường chợ đen, đồng Euro tiếp tục đà mất giá. Tỷ giá mua vào hiện xoay quanh mức 30.839 VND/EUR (giảm 39 đồng) và giá bán ra khoảng 30.959 VND/EUR (giảm 19 đồng). Hiện tại, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất (30.508 VND/EUR), trong khi Techcombank sở hữu mức giá bán ra thấp nhất (31.703 VND/EUR).

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tỷ giá Euro tại một số ngân hàng lớn và thị trường tự do được khảo sát vào lúc 8h45 ngày 11/05/2026: