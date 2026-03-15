Tỷ giá Euro ngày 13/3/2026: Ngân hàng giảm tới 100 đồng, chợ đen tăng nhẹ Sáng 13/3/2026, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm mạnh từ 9 đến 100 đồng. Trái lại, giá Euro trên thị trường tự do bất ngờ tăng hơn 100 đồng.

Sáng ngày 13/3/2026, thị trường ngoại tệ ghi nhận sự phân hóa rõ rệt đối với đồng Euro. Trong khi các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm sâu tỷ giá niêm yết, thì giá Euro trên thị trường tự do (chợ đen) lại có dấu hiệu phục hồi sau chuỗi ngày suy yếu.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại các ngân hàng lớn, tỷ giá Euro tiếp tục đà rơi mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Ghi nhận tại Vietcombank, giá mua Euro được niêm yết ở mức 29.493 VND/EUR và bán ra ở mức 31.048 VND/EUR, tương ứng với mức giảm lần lượt 50 đồng và 53 đồng.

Đáng chú ý, BIDV là đơn vị có mức điều chỉnh giảm mạnh nhất ở chiều mua vào với 100 đồng, đưa tỷ giá về mức 29.747 VND/EUR. Ở chiều bán ra, ngân hàng này cũng hạ nhẹ 9 đồng, niêm yết tại 31.027 VND/EUR. Tương tự, VietinBank cũng công bố mức giảm đồng loạt 85 đồng cho cả hai chiều giao dịch.

Dưới đây là bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại một số ngân hàng tiêu biểu trong sáng ngày 13/3/2026:

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.493 31.048 -50 -53 VietinBank 29.768 31.128 -85 -85 BIDV 29.747 31.027 -100 -9 Techcombank 29.646 31.022 -73 -76 Eximbank 29.775 30.884 -26 -46 Sacombank 29.844 31.597 -58 -61

Dựa trên khảo sát thực tế, Sacombank hiện là ngân hàng niêm yết giá mua vào cao nhất ở mức 29.844 VND/EUR. Trong khi đó, Eximbank là đơn vị có mức giá bán ra thấp nhất thị trường với 30.884 VND/EUR.

Thị trường Euro tự do quay đầu tăng giá

Trái ngược hoàn toàn với xu hướng đi xuống tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen lại ghi nhận đà tăng trưởng khá mạnh. Cụ thể, đồng tiền này được giao dịch quanh mức 30.605 VND/EUR ở chiều mua vào, tăng 107 đồng so với phiên hôm trước.

Ở chiều bán ra, tỷ giá tự do cũng được điều chỉnh tăng thêm 82 đồng, đẩy mức giá lên 30.755 VND/EUR. Sự chênh lệch giữa thị trường chính thống và thị trường tự do đang có dấu hiệu thu hẹp khi Euro ngân hàng liên tục giảm giá trong những phiên gần đây.