Tỷ giá euro ngày 13/4: Thị trường chợ đen giảm 29 đồng, ngân hàng biến động trái chiều Sáng 13/4, tỷ giá euro tại các ngân hàng biến động không đồng nhất. Trong khi đó, giá euro trên thị trường tự do giảm đồng loạt 29 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Phiên giao dịch sáng ngày 13/4 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về tỷ giá euro tại hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong khi một số đơn vị điều chỉnh tăng mạnh ở chiều mua vào, các kênh giao dịch tự do lại ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt.

Biến động tỷ giá tại hệ thống ngân hàng thương mại

Khảo sát lúc 9h05, tỷ giá mua euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.976 – 30.335 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.423 đến 32.080 VND/EUR. Đáng chú ý, BIDV hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất và Eximbank áp dụng mức giá bán ra thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Tỷ giá euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h05 ngày 13/4.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.976 31.557 -8 -8 VietinBank 30.265 31.625 +272 -88 BIDV 30.335 31.626 +22 +25 Techcombank 30.132 31.515 -92 -95 Eximbank 30.272 31.423 0 +1 Sacombank 30.325 32.080 -56 -53

Cụ thể, VietinBank ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở chiều mua vào với 272 đồng nhưng lại giảm 88 đồng ở chiều bán. Ngược lại, Techcombank giảm sâu lần lượt 92 và 95 đồng ở hai chiều giao dịch. Tại BIDV, tỷ giá euro duy trì đà tăng nhẹ với mức điều chỉnh 22 đồng (mua vào) và 25 đồng (bán ra). Eximbank giữ nguyên giá mua nhưng tăng nhẹ 1 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường euro tự do và xu hướng chung

Cùng ngày, thị trường chợ đen ghi nhận sự suy giảm đồng nhất của đồng euro. Tỷ giá đồng tiền này được giao dịch quanh mức 30.821 VND/EUR ở chiều mua vào và 30.941 VND/EUR ở chiều bán ra, cùng giảm 29 đồng so với phiên trước đó.

Sự chênh lệch giữa giá mua và bán tại các ngân hàng hiện nay vẫn duy trì ở mức khá cao, điển hình như tại Sacombank với mức bán ra đạt ngưỡng 32.080 VND/EUR. Các chuyên gia tài chính khuyến cáo khách hàng nên theo dõi sát bảng niêm yết tại từng thời điểm giao dịch do biên độ điều chỉnh giữa các ngân hàng có sự khác biệt lớn.