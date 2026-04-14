Tỷ giá Euro ngày 14/4: Đồng loạt phục hồi mạnh mẽ tại các ngân hàng Sáng nay (14/4), tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng thương mại tăng mạnh từ 202 đến 236 đồng mỗi chiều, trong khi giá Euro tự do cũng ghi nhận đà phục hồi 88 đồng.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 14/4 ghi nhận đà tăng trưởng đồng loạt tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do so với phiên trước đó. Sự phục hồi diễn ra trên diện rộng với biên độ tăng phổ biến từ 200 đến hơn 230 đồng, đưa mặt bằng giá bán ra cao nhất lên mức 32.298 VND/EUR.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng lớn

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 30.201 VND/EUR (mua vào) và 31.793 VND/EUR (bán ra), tương ứng với mức tăng 225 đồng ở chiều mua và 236 đồng ở chiều bán. Đây là một trong những ngân hàng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong phiên sáng nay.

Tương tự, VietinBank công bố tỷ giá giao dịch ở mức 30.475 VND/EUR chiều mua và 31.835 VND/EUR chiều bán, cùng tăng 210 đồng so với hôm qua. Tại BIDV, đồng Euro được giao dịch quanh mốc 30.547 VND/EUR (mua vào) và 31.844 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 212 đồng và 218 đồng ở hai chiều.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, Techcombank điều chỉnh tăng 204 đồng ở chiều mua lên mức 30.336 VND/EUR và tăng 202 đồng ở chiều bán lên mức 31.717 VND/EUR. Eximbank hiện áp dụng mức giá mua vào 30.474 VND/EUR và bán ra 31.632 VND/EUR. Đáng chú ý, Sacombank ghi nhận mức giá bán ra cao nhất thị trường với 32.298 VND/EUR, sau khi điều chỉnh tăng thêm 218 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

So sánh giá và thị trường tự do

Theo khảo sát tại thời điểm 9h05, tỷ giá mua vào Euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 30.201 – 30.547 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.632 - 32.298 VND/EUR. Trong đó, BIDV là đơn vị có giá mua vào cao nhất và Eximbank giữ mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Trên thị trường tự do, giá đồng Euro cũng không nằm ngoài xu hướng phục hồi. Tỷ giá tại đây được giao dịch quanh mức 30.909 VND/EUR ở chiều mua và 31.029 VND/EUR ở chiều bán. So với phiên liền trước, cả hai chiều giao dịch trên thị trường chợ đen đều tăng thêm 88 đồng.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro niêm yết ngày 14/4

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết tiền mặt tại một số ngân hàng và thị trường tự do:

Đơn vị Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 30.201 31.793 +225 +236 VietinBank 30.475 31.835 +210 +210 BIDV 30.547 31.844 +212 +218 Techcombank 30.336 31.717 +204 +202 Eximbank 30.474 31.632 +202 +209 Sacombank 30.543 32.298 +218 +218 Chợ đen 30.909 31.029 +88 +88

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước đang phản ứng tích cực với đồng Euro sau chuỗi ngày biến động. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư và người dân nên theo dõi sát các mốc thời gian cập nhật của ngân hàng để có quyết định giao dịch phù hợp.