Tỷ giá Euro ngày 14/5 giảm đồng loạt, giá bán tự do lùi về mốc 30.871 VND/EUR Tỷ giá Euro ghi nhận đà giảm trên diện rộng tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do trong phiên sáng 14/5, với mức điều chỉnh giảm sâu nhất đạt 52 đồng.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 14/5 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Đà giảm được duy trì ổn định ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá giao dịch thực tế lùi sâu so với các phiên trước đó.

Chi tiết biến động tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh và tư nhân, giá Euro được điều chỉnh giảm trong khoảng từ 26 đến 52 đồng. Cụ thể, Vietcombank niêm yết mức mua vào là 30.076 VND/EUR và bán ra là 31.662 VND/EUR, giảm lần lượt 37 đồng và 39 đồng so với hôm qua. Techcombank ghi nhận mức giảm mạnh nhất lên tới 52 đồng cho cả hai chiều giao dịch.

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Thay đổi Vietcombank 30.076 31.662 -37/-39 VietinBank 30.375 31.735 -47/-47 BIDV 30.414 31.732 -37/-39 Techcombank 30.239 31.619 -52/-52 Eximbank 30.344 31.559 -26/-48 Sacombank 30.418 32.173 -33/-34

Theo khảo sát thực tế, Sacombank hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào Euro cao nhất ở mức 30.418 VND/EUR. Trong khi đó, Eximbank duy trì vị thế là ngân hàng có giá bán ra thấp nhất thị trường với 31.559 VND/EUR.

Thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt

Tương ứng với diễn biến tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng ghi nhận xu hướng đi xuống. Giá mua vào được giao dịch quanh mức 30.771 VND/EUR (giảm 12 đồng) và giá bán ra đạt khoảng 30.871 VND/EUR (giảm 17 đồng) so với phiên giao dịch trước đó.

Nhìn chung, biên độ dao động của tỷ giá mua vào tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 30.076 – 30.418 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra phổ biến từ 31.559 – 32.173 VND/EUR. Sự điều chỉnh này phản ánh sát diễn biến cung cầu ngoại tệ tại thời điểm khảo sát lúc 9h00 sáng.