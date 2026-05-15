Tỷ giá Euro ngày 15/5 tiếp tục đà giảm sâu, mức thấp nhất ghi nhận tại Vietcombank Sáng 15/5, đồng Euro đồng loạt mất giá tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, giá mua vào dao động từ 30.073 đến 30.329 VND/EUR.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 15/05 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng thương mại so với phiên trước đó. Đà mất giá diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến cả thị trường chính thống lẫn thị trường tự do, phản ánh diễn biến mới nhất của đồng ngoại tệ này trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh và cổ phần, mức điều chỉnh giảm dao động từ 3 đồng đến 178 đồng tùy đơn vị. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua Euro ở mức 30.073 VND/EUR và bán ra ở mức 31.659 VND/EUR, cùng giảm nhẹ 3 đồng ở cả hai chiều.

Đáng chú ý, VietinBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay. Ngân hàng này công bố tỷ giá mua vào đạt 30.197 VND/EUR và bán ra là 31.557 VND/EUR, tương ứng với mức giảm 178 đồng cho mỗi chiều giao dịch.

Tại ngân hàng MB, tỷ giá mua vào hiện đứng ở mức 30.159 VND/EUR (giảm 153 đồng) và bán ra ở mức 31.510 VND/EUR (giảm 155 đồng). Ngân hàng ACB cũng áp dụng mức giảm tương ứng 129 đồng chiều mua và 139 đồng chiều bán, đưa giá giao dịch về mức 30.101 – 31.335 VND/EUR. Trong khi đó, HDBank là đơn vị hiếm hoi giữ nguyên mức giá cũ với 30.329 VND/EUR chiều mua và 31.408 VND/EUR chiều bán.

Tỷ giá Euro trên thị trường tự do và bảng tổng hợp

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, thị trường chợ đen cũng ghi nhận sự sụt giảm của đồng Euro. Giá mua vào hiện quanh mức 30.751 VND/EUR, giảm 20 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ ổn định ở mức 30.871 VND/EUR.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết tỷ giá Euro tại một số ngân hàng khảo sát vào lúc 8h00 ngày 15/05/2026:

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Biến động chiều mua Biến động chiều bán Vietcombank 30.073 31.659 -3 -3 VietinBank 30.197 31.557 -178 -178 MB 30.159 31.510 -153 -155 ACB 30.101 31.335 -129 -134 HDBank 30.329 31.408 0 0 Chợ đen 30.751 30.871 -20 0

Nhìn chung, khảo sát cho thấy HDBank hiện là ngân hàng có giá mua vào Euro cao nhất, trong khi ACB đang áp dụng mức giá bán ra thấp nhất cho khách hàng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao nhằm quản trị rủi ro trước các biến động của thị trường ngoại hối quốc tế.