Tỷ giá euro ngày 1/6: Thị trường tự do giảm 46 đồng, ngân hàng biến động trái chiều Sáng 1/6, tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại ghi nhận sự điều chỉnh không đồng nhất. Trong khi đó, đồng euro trên thị trường tự do giảm đồng loạt 46 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Tỷ giá euro hôm nay (1/6) ghi nhận diễn biến phân hóa tại các hệ thống ngân hàng thương mại lớn, trong khi thị trường tự do chứng kiến xu hướng giảm đồng nhất. Theo khảo sát, giá mua euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.856 – 30.179 VND/EUR, còn giá bán ra phổ biến ở mức 31.371 - 31.932 VND/EUR.

Biến động trái chiều tại hệ thống ngân hàng

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ giá có sự điều chỉnh tăng giảm khác nhau. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá euro ở mức 29.856 VND/EUR (mua vào) và 31.430 VND/EUR (bán ra), cùng tăng nhẹ 1 đồng so với phiên trước. Ngược lại, VietinBank và BIDV dù điều chỉnh tăng mạnh ở chiều mua vào (lần lượt tăng 311 đồng và 339 đồng), nhưng lại giảm nhẹ ở chiều bán ra từ 34 - 49 đồng.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường với mức 30.179 VND/EUR, tăng 8 đồng. Trong khi đó, Techcombank ghi nhận mức giảm 39 đồng ở chiều mua và 45 đồng ở chiều bán, trở thành ngân hàng có giá bán ra thấp nhất thị trường với 31.371 VND/EUR. Eximbank cũng giảm lần lượt 16 và 17 đồng cho hai chiều giao dịch.

Tỷ giá euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h20.

Thị trường tự do và bảng tổng hợp chi tiết

Trên thị trường chợ đen, đồng euro mất giá so với đồng VND. Tỷ giá mua vào hiện quanh mức 30.536 VND/EUR và bán ra khoảng 30.636 VND/EUR, đồng loạt giảm 46 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Dưới đây là chi tiết thay đổi tỷ giá euro tại một số ngân hàng lớn trong phiên sáng ngày 1/6/2026:

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.856 31.430 +1 +1 VietinBank 30.123 31.483 +311 -49 BIDV 30.174 31.521 +339 -34 Techcombank 29.993 31.371 -39 -45 Eximbank 30.131 31.449 -16 -17 Sacombank 30.179 31.932 +8 +8 Chợ đen 30.536 30.636 -46 -46

Nhìn chung, trong khi thị trường chính thống có sự điều chỉnh linh hoạt tùy theo chính sách của từng ngân hàng, thị trường tự do đang phản ứng tiêu cực hơn với đà giảm đồng nhất ở cả hai chiều giao dịch.