Tỷ giá Euro ngày 17/4/2026: Giá bán tại ngân hàng và chợ đen đồng loạt giảm sâu Tỷ giá Euro hôm nay ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trên toàn hệ thống ngân hàng và thị trường tự do, với mức giảm cao nhất lên đến 88 đồng tại BIDV.

Tỷ giá Euro hôm nay (17/4/2026) tại các ngân hàng thương mại và thị trường chợ đen đồng loạt quay đầu giảm giá sau chuỗi ngày biến động. Theo ghi nhận vào lúc 9h10, các nhà băng lớn như Vietcombank, BIDV và VietinBank đều điều chỉnh giảm giá bán Euro từ 59 đến 88 đồng mỗi đơn vị.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, tỷ giá Euro niêm yết ở mức 30.226 VND/EUR (mua vào) và 31.819 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 61 đồng và 64 đồng so với phiên trước. Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh giảm 59 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 30.513 - 31.873 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều hệ thống ngân hàng trong sáng ngày 17/4/2026.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi (Mua/Bán) Vietcombank 30.226 31.819 -61 / -64 VietinBank 30.513 31.873 -59 / -59 BIDV 30.568 31.866 -81 / -88 Techcombank 30.374 31.756 -63 / -61 Eximbank 30.503 31.671 -65 / -67 Sacombank 30.559 32.311 -49 / -52

Dựa trên khảo sát thị trường, BIDV hiện là ngân hàng có giá mua vào Euro cao nhất ở mức 30.568 VND/EUR. Trong khi đó, Eximbank đang niêm yết giá bán ra thấp nhất thị trường với 31.671 VND/EUR. Nhìn chung, biên độ giá bán ra tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 31.671 - 32.311 VND/EUR.

Thị trường chợ đen giảm gần 100 đồng

Không nằm ngoài xu hướng giảm của hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường tự do cũng ghi nhận đà đi xuống rõ rệt. Cụ thể, giá mua vào tại thị trường chợ đen giảm 93 đồng, xuống còn 30.935 VND/EUR. Ở chiều bán ra, mức giảm ghi nhận là 83 đồng, đưa giá Euro về mức 31.065 VND/EUR.

Việc đồng loạt điều chỉnh giảm tại cả kênh chính thống và phi chính thống cho thấy áp lực lên đồng ngoại tệ này trong phiên giao dịch sáng nay. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế từ khu vực Eurozone để có quyết định giao dịch phù hợp trong ngắn hạn.