Tỷ giá Euro ngày 18/5: Giá mua vào tại nhiều ngân hàng mất mốc 30.000 VND/EUR Đồng Euro ghi nhận đà giảm giá đồng loạt tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do trong phiên sáng 18/5, với mức mua vào thấp nhất đạt 29.806 VND/EUR.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/05/2026, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng giảm giá diện rộng tại các hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Đáng chú ý, chiều mua vào tại nhiều đơn vị đã chính thức đánh mất mốc quan trọng 30.000 VND/EUR, phản ánh diễn biến suy yếu của đồng tiền chung châu Âu so với phiên giao dịch trước đó.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát lúc 9h00, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 29.806 VND/EUR (mua vào) và 31.378 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 76 đồng và 79 đồng. Tương tự, Techcombank cũng điều chỉnh giảm chiều mua xuống còn 29.981 VND/EUR và chiều bán về mức 31.359 VND/EUR.

Ngược lại với xu hướng chung, VietinBank ghi nhận mức tăng 339 đồng ở chiều mua vào, lên mức 30.114 VND/EUR, tuy nhiên chiều bán ra vẫn giảm nhẹ 21 đồng. Trong khi đó, BIDV là ngân hàng duy nhất giữ nguyên tỷ giá đi ngang ở cả hai chiều giao dịch. Hiện tại, BIDV đang niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường ở mức 30.157 VND/EUR, còn Eximbank áp dụng giá bán ra thấp nhất ở mức 31.260 VND/EUR.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Biến động Mua Biến động Bán Vietcombank 29.806 31.378 -76 -79 VietinBank 30.114 31.474 +339 -21 BIDV 30.157 31.464 0 0 Techcombank 29.981 31.359 -28 -26 Eximbank 30.070 31.260 -113 -119 Sacombank 30.151 31.906 -47 -48

Thị trường tự do giảm nhẹ theo xu hướng chung

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường tự do cũng ghi nhận đà mất giá. Cụ thể, giá mua vào ngoại tệ này dao động quanh mức 30.510 VND/EUR, giảm 34 đồng so với phiên hôm trước. Chiều bán ra được giao dịch phổ biến ở mức 30.639 VND/EUR, giảm 25 đồng.

Nhìn chung, biên độ dao động mua vào tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 29.806 – 30.157 VND/EUR. Đối với chiều bán ra, khung giá phổ biến được duy trì từ 31.260 - 31.906 VND/EUR. Các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế từ khu vực Eurozone để có cái nhìn dài hạn về biến động tỷ giá trong thời gian tới.