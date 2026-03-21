Tỷ giá Euro ngày 20/3/2026: Euro chợ đen tăng 421 đồng, ngân hàng đồng loạt đi lên Sáng ngày 20/3/2026, tỷ giá Euro ghi nhận đà hồi phục mạnh mẽ tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với mức tăng cao nhất đạt 421 đồng mỗi Euro.

Tỷ giá Euro hôm nay (20/3) đồng loạt hồi phục tại các hệ thống ngân hàng thương mại và ghi nhận đà tăng mạnh trên thị trường tự do. Theo khảo sát, giá mua Euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.658 – 29.990 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.087 – 31.748 VND/EUR.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, tỷ giá mua Euro được niêm yết ở mức 29.658 VND/EUR và bán ra ở mức 31.221 VND/EUR, tăng lần lượt 254 đồng và 267 đồng so với phiên trước. VietinBank cũng công bố mức tăng 227 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên ngưỡng 29.927 VND/EUR (mua) và 31.287 VND/EUR (bán).

Đáng chú ý, BIDV ghi nhận mức điều chỉnh tăng 269 đồng ở chiều mua và 280 đồng ở chiều bán, niêm yết tại 29.908 – 31.194 VND/EUR. Trong khi đó, Techcombank có mức điều chỉnh thấp hơn, tăng lần lượt 95 đồng và 114 đồng cho hai chiều giao dịch, đưa giá bán về mức 31.175 VND/EUR.

Tại Eximbank, dù có thông tin điều chỉnh nhưng xu hướng chung vẫn là tăng. Cụ thể, ngân hàng này tăng 263 đồng ở chiều mua và 276 đồng ở chiều bán, niêm yết mức 29.937 VND/EUR và 31.087 VND/EUR. Sacombank hiện là đơn vị niêm yết giá mua Euro cao nhất thị trường với 29.990 VND/EUR, tăng 245 đồng so với hôm qua.

Thị trường Euro tự do tăng vọt

Trên thị trường chợ đen, đồng Euro ghi nhận biến động mạnh hơn so với hệ thống ngân hàng chính quy. Tỷ giá đồng tiền này được giao dịch quanh mức 30.780 VND/EUR ở chiều mua vào và 30.920 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên trước đó, cả hai chiều mua và bán tại thị trường tự do đều tăng mạnh 421 đồng.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro ngày 20/3/2026

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Biến động Mua Biến động Bán Vietcombank 29.658 31.221 +254 +267 VietinBank 29.927 31.287 +227 +227 BIDV 29.908 31.194 +269 +280 Techcombank 29.779 31.175 +95 +114 Eximbank 29.937 31.087 +263 +276 Sacombank 29.990 31.748 +245 +246 Chợ đen 30.780 30.920 +421 +421

Nhìn chung, trong nhóm các ngân hàng được khảo sát vào sáng nay, Sacombank đang áp dụng mức giá mua vào ưu đãi nhất, trong khi Eximbank là điểm đến có giá bán ra thấp nhất cho khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ.