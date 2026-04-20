Tỷ giá Euro ngày 20/4/2026: Ngân hàng giảm mạnh, thị trường tự do hồi phục Sáng 20/4/2026, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại ghi nhận xu hướng giảm sâu nhất tới 357 đồng/EUR. Ngược lại, giá đồng tiền chung châu Âu trên thị trường tự do đảo chiều tăng nhẹ.

Thị trường ngoại tệ ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều của đồng Euro trong phiên giao dịch sáng 20/4/2026. Trong khi các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ giá niêm yết, thị trường tự do (chợ đen) lại chứng kiến sự hồi phục sau các phiên giảm điểm trước đó.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Khảo sát lúc 9h05, tỷ giá Euro tại Vietcombank được niêm yết ở mức 30.158 VND/EUR (mua vào) và 31.748 VND/EUR (bán ra), giảm lần lượt 55 đồng và 58 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Đây là một trong những mức điều chỉnh đáng chú ý trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

Đáng chú ý, VietinBank công bố mức giảm sâu nhất ở chiều mua vào, đạt 30.464 VND/EUR (giảm 357 đồng). Ở chiều bán ra, ngân hàng này niêm yết mức 31.824 VND/EUR, chỉ giảm nhẹ 3 đồng. Tại khối ngân hàng cổ phần, Sacombank ghi nhận mức giảm đồng bộ 85 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua về 30.516 VND/EUR và bán ra ở 32.271 VND/EUR.

Ngược lại với xu hướng giảm chung, ngân hàng BIDV giữ tâm lý thận trọng khi đi ngang, neo giá ở mức 30.512 VND/EUR (mua) và 31.811 VND/EUR (bán). Hiện tại, Sacombank là đơn vị có giá mua vào cao nhất, trong khi Eximbank áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường ở mức 31.602 VND/EUR.

Thị trường tự do đảo chiều tăng điểm

Trái ngược với đà giảm tại các tổ chức tín dụng, thị trường tự do ghi nhận sự hồi phục của đồng ngoại tệ này. Giá mua vào hiện quanh mức 30.912 VND/EUR (tăng 29 đồng) và bán ra khoảng 31.032 VND/EUR (tăng 19 đồng) so với phiên liền trước.

Biến động này cho thấy sự lệch pha nhất thời giữa kênh ngân hàng và kênh tự do, thường xuất phát từ nhu cầu giao dịch nhỏ lẻ tăng cao trong ngắn hạn. Dưới đây là chi tiết bảng giá Euro tại các đơn vị khảo sát:

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 30.158 31.748 -55 -58 VietinBank 30.464 31.824 -357 -3 BIDV 30.512 31.811 0 0 Techcombank 30.323 31.704 -14 -22 Eximbank 30.437 31.602 -54 -55 Sacombank 30.516 32.271 -85 -85 Chợ đen 30.912 31.032 +29 +19

Nhìn chung, biên độ dao động tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 30.158 – 30.516 VND/EUR cho chiều mua và 31.602 – 32.271 VND/EUR cho chiều bán. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên theo dõi sát các bảng tin tỷ giá để có quyết định giao dịch phù hợp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.