Tỷ giá Euro ngày 20/5: Đồng loạt giảm mạnh, mức điều chỉnh cao nhất 227 đồng Tỷ giá Euro hôm nay (20/5) ghi nhận xu hướng giảm giá diện rộng tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với biên độ giảm phổ biến từ 102 đến 227 đồng mỗi EUR.

Thị trường ngoại tệ trong nước phiên sáng ngày 20/05 chứng kiến đồng Euro quay đầu giảm giá sâu sau chuỗi ngày biến động. Theo ghi nhận tại các hệ thống ngân hàng thương mại lớn, giá mua vào và bán ra đều được điều chỉnh giảm đáng kể, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của đồng tiền chung châu Âu.

Biến động tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất. Cụ thể, ngân hàng này niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 30.030 VND/EUR và bán ra ở mức 31.321 VND/EUR, giảm lần lượt 210 đồng và 227 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Vietcombank cũng công bố biểu giá mới với mức giảm 102 đồng ở chiều mua, xuống còn 29.805 VND/EUR và giảm 107 đồng ở chiều bán, đạt mức 31.376 VND/EUR. Trong khi đó, VietinBank áp dụng mức giảm đồng nhất 134 đồng cho cả hai chiều giao dịch, đưa giá mua về 30.081 VND/EUR và giá bán về 31.441 VND/EUR.

So sánh tỷ giá giữa các hệ thống ngân hàng

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cổ phần, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Techcombank điều chỉnh giảm 136 đồng chiều mua và 137 đồng chiều bán, lần lượt niêm yết ở mức 29.938 VND/EUR và 31.314 VND/EUR. Eximbank hiện là đơn vị có giá bán Euro thấp nhất thị trường với mức 31.198 VND/EUR (giảm 131 đồng).

Ngược lại, Sacombank duy trì vị thế là ngân hàng niêm yết giá mua Euro cao nhất ở mức 30.128 VND/EUR, dù đã điều chỉnh giảm 109 đồng so với hôm qua. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tỷ giá Euro tại một số ngân hàng vào lúc 9h30 sáng nay:

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 29.805 31.376 -102 -107 VietinBank 30.081 31.441 -134 -134 BIDV 30.030 31.321 -210 -227 Techcombank 29.938 31.314 -136 -137 Eximbank 30.045 31.198 -119 -131 Sacombank 30.128 31.881 -109 -112

Diễn biến trên thị trường tự do

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng ghi nhận sự sụt giảm. Theo khảo sát, đồng ngoại tệ này được giao dịch quanh mức 30.545 VND/EUR ở chiều mua vào (giảm 26 đồng) và 30.655 VND/EUR ở chiều bán ra (giảm 36 đồng).

Nhìn chung, khoảng giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động từ 29.805 đến 30.128 VND/EUR, trong khi giá bán phổ biến trong khoảng 31.198 đến 31.881 VND/EUR. Sự điều chỉnh đồng loạt này cho thấy áp lực giảm giá đáng kể đối với Euro trong phiên giao dịch hôm nay.