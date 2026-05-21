Tỷ giá Euro ngày 21/5/2026: Ngân hàng tăng mạnh hơn 200 đồng, chợ đen giảm giá Giá Euro tại các ngân hàng thương mại sáng 21/5 ghi nhận đà tăng mạnh lên đến 208 đồng, trong khi thị trường tự do đảo chiều giảm nhẹ về mức 30.607 VND/EUR.

Tỷ giá Euro hôm nay (21/05/2026) chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các kênh giao dịch. Trong khi các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết với biên độ lớn, thị trường chợ đen lại ghi nhận đà giảm nhẹ so với phiên trước đó. Đáng chú ý, BIDV là ngân hàng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch sáng nay.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát lúc 9h00, giá đồng Euro tại các ngân hàng lớn đều bật tăng trở lại. Tại Vietcombank, tỷ giá mua Euro được niêm yết ở mức 29.873 VND/EUR và bán ra là 31.448 VND/EUR, tăng lần lượt 68 đồng và 72 đồng. VietinBank cũng công bố mức tăng đồng nhất 74 đồng cho cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 30.155 - 31.515 VND/EUR (mua - bán).

BIDV hiện là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường khi tăng 208 đồng ở chiều mua và 201 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên mức 30.238 VND/EUR (mua vào) và 31.522 VND/EUR (bán ra). Đây cũng là nhà băng niêm yết giá mua Euro cao nhất trong hệ thống khảo sát sáng nay.

Tỷ giá euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h00.

Techcombank ghi nhận mức tăng 101 đồng chiều mua và 103 đồng chiều bán, hiện niêm yết tại 30.039 - 31.417 VND/EUR. Tương tự, Sacombank cũng điều chỉnh tăng lần lượt 95 đồng và 100 đồng, neo giá bán ra ở mức cao 31.981 VND/EUR.

Bảng so sánh tỷ giá Euro tại các hệ thống ngân hàng

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức độ biến động của đồng Euro so với phiên giao dịch liền trước tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Biến động mua Biến động bán Vietcombank 29.873 31.448 +68 +72 VietinBank 30.155 31.515 +74 +74 BIDV 30.238 31.522 +208 +201 Techcombank 30.039 31.417 +101 +103 Eximbank 30.136 31.271 +91 +73 Sacombank 30.223 31.981 +95 +100

Theo dữ liệu trên, Eximbank hiện là ngân hàng đang áp dụng mức giá bán ra Euro thấp nhất ở ngưỡng 31.271 VND/EUR, tạo lợi thế cho khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ tiền mặt.

Thị trường tự do đảo chiều giảm giá

Trái ngược với đà tăng trưởng tại hệ thống ngân hàng chính thống, thị trường chợ đen ngày 21/5 lại ghi nhận đồng Euro tiếp tục mất giá. Tỷ giá mua vào hiện quanh mức 30.507 VND/EUR, giảm 38 đồng so với phiên trước. Ở chiều bán ra, giá Euro tự do hiện ở mức 30.607 VND/EUR, giảm 48 đồng.

Nhìn chung, khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại thị trường tự do vẫn được duy trì ở mức hẹp (100 đồng), trong khi biên độ này tại các ngân hàng thương mại đang dao động rộng từ 1.135 đến 1.758 VND/EUR tùy đơn vị.