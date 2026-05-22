Tỷ giá Euro ngày 22/5: Nhiều ngân hàng mất mốc 30.000 VND/EUR chiều mua vào Sáng ngày 22/5, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm từ 24 đến 82 đồng/EUR. Trái ngược với xu hướng chính thức, giá ngoại tệ này trên thị trường tự do ghi nhận đà tăng nhẹ.

Tỷ giá Euro hôm nay (22/5) ghi nhận xu hướng giảm giá trên diện rộng tại hệ thống ngân hàng thương mại. Sau đợt điều chỉnh này, giá mua vào Euro tại một số đơn vị đã lùi sâu xuống dưới ngưỡng 30.000 VND/EUR, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với các phiên giao dịch trước đó.

Chi tiết biến động tỷ giá Euro tại các ngân hàng

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá Euro mua vào được niêm yết ở mức 29.849 VND/EUR và bán ra ở mức 31.422 VND/EUR, giảm lần lượt 24 đồng và 26 đồng so với phiên trước. Đây là một trong những đơn vị có mức giá mua vào thấp nhất trong hệ thống được khảo sát.

Techcombank ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất với mức giảm 81 đồng ở chiều mua và 82 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch về mức 29.958 VND/EUR (mua vào) và 31.335 VND/EUR (bán ra). Tương tự, VietinBank và BIDV cũng hạ giá niêm yết từ 61 đến 69 đồng cho mỗi Euro.

Eximbank hiện là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường với 31.222 VND/EUR sau khi giảm 49 đồng. Trong khi đó, BIDV duy trì vị thế là ngân hàng có giá mua vào cao nhất đạt 30.177 VND/EUR.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro niêm yết ngày 22/5

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Biến động mua Biến động bán Vietcombank 29.849 31.422 -24 -26 VietinBank 30.086 31.446 -69 -69 BIDV 30.177 31.461 -61 -61 Techcombank 29.958 31.335 -81 -82 Eximbank 30.089 31.222 -47 -49 Sacombank 30.152 31.910 -71 -71

Diễn biến trái chiều trên thị trường tự do

Trái ngược với đà giảm tại hệ thống ngân hàng, thị trường chợ đen ghi nhận đồng Euro bật tăng trở lại. Cụ thể, giá mua vào tăng thêm 13 đồng, giao dịch quanh mức 30.520 VND/EUR. Ở chiều bán ra, mức giá tăng 28 đồng, đạt ngưỡng 30.635 VND/EUR.

Theo các chuyên gia tài chính, sự phân hóa giữa tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do phản ánh tâm lý thận trọng của các tổ chức tín dụng trước biến động kinh tế toàn cầu, trong khi nhu cầu thực tế trên thị trường nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức ổn định.