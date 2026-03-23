Tỷ giá Euro ngày 23/3/2026: Giá bán chợ đen giảm về mốc 31.000 VND Sáng ngày 23/3/2026, tỷ giá Euro ghi nhận xu hướng giảm tại phần lớn các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với mức giá bán thấp nhất đạt 31.052 VND/EUR.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/3/2026, tỷ giá đồng Euro (EUR) đồng loạt điều chỉnh giảm tại hầu hết các ngân hàng thương mại trong nước. Xu hướng này cũng xuất hiện tương tự trên thị trường tự do khi giá bán ra lùi về mốc 31.000 VND/EUR.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại ngân hàng Vietcombank, giá mua tiền mặt niêm yết ở mức 29.618 VND/EUR và giá bán là 31.179 VND/EUR, lần lượt giảm 40 đồng ở chiều mua và 42 đồng ở chiều bán so với phiên trước. BIDV cũng áp dụng mức giảm tương đương, giao dịch ở mức 29.867 VND/EUR (mua vào) và 31.151 VND/EUR (bán ra).

Đáng chú ý, Eximbank hiện là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất trong hệ thống ngân hàng khảo sát. Cụ thể, tỷ giá mua Euro tại đây giảm về 29.898 VND/EUR và giá bán ở mức 31.052 VND/EUR, thấp hơn 35 đồng so với hôm qua.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 29.618 31.179 -40 -42 VietinBank 29.915 31.275 +343 -17 BIDV 29.867 31.151 -41 -43 Techcombank 29.773 31.155 -20 -32 Eximbank 29.898 31.052 -39 -35 Sacombank 29.963 31.721 +44 +47

Thị trường tự do và so sánh giá mua - bán

Trên thị trường chợ đen, tỷ giá Euro ghi nhận đà giảm đáng kể. Đồng tiền này hiện được giao dịch quanh mức 30.856 VND/EUR chiều mua vào và 31.000 VND/EUR chiều bán ra. So với phiên trước đó, mức giá này đã giảm lần lượt 114 đồng ở chiều mua và 90 đồng ở chiều bán.

Tổng hợp thị trường cho thấy, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.618 – 29.963 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng niêm yết giá mua vào cao nhất. Ở chiều bán ra, mức giá phổ biến dao động từ 31.052 – 31.721 VND/EUR.