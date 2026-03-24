Tỷ giá Euro ngày 24/3/2026: Tăng tới 150 đồng tại ngân hàng và thị trường tự do Sáng 24/3, tỷ giá Euro ghi nhận đà tăng mạnh tại hệ thống ngân hàng và thị trường tự do với biên độ cao nhất đạt 150 đồng/EUR, đưa giá bán vượt ngưỡng 31.800 VND.

Sáng ngày 24/3/2026, thị trường ngoại tệ ghi nhận sự biến động tích cực của đồng Euro (EUR) khi đồng loạt tăng giá tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Biên độ tăng dao động mạnh từ 106 đến 150 đồng tùy theo đơn vị niêm yết, phản ánh xu hướng hồi phục rõ nét của đồng tiền chung châu Âu.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá mua vào và bán ra của đồng Euro đều được điều chỉnh tăng đáng kể so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua Euro ở mức 29.751 VND/EUR và bán ra ở mức 31.319 VND/EUR, tăng lần lượt 133 đồng và 140 đồng.

Đáng chú ý, Sacombank là ngân hàng có mức điều chỉnh tăng cao nhất trong phiên hôm nay. Đơn vị này niêm yết tỷ giá mua vào đạt 30.111 VND/EUR (tăng 148 đồng) và bán ra đạt 31.871 VND/EUR (tăng 150 đồng). Trong khi đó, BIDV và Techcombank cũng ghi nhận mức tăng phổ biến từ 128 đến 132 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Khảo sát chung trên toàn hệ thống, giá mua vào Euro hiện dao động trong khoảng từ 29.751 – 30.111 VND/EUR. Ở chiều bán ra, mức giá phổ biến đang nằm trong ngưỡng 31.175 – 31.871 VND/EUR. Sacombank hiện giữ vị trí ngân hàng có giá mua vào cao nhất, trong khi Eximbank là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Thị trường tự do ghi nhận đà tăng tích cực

Cùng chung xu hướng với hệ thống ngân hàng, thị trường chợ đen ngày 24/3 cũng ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của đồng Euro. Tỷ giá giao dịch tự do hiện quanh mức 30.986 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.106 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên trước, mức giá này đã tăng thêm 130 đồng ở chiều mua và cao hơn 106 đồng ở chiều bán.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết biến động tỷ giá Euro tại một số ngân hàng và thị trường tự do trong ngày 24/3/2026:

Đơn vị Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Thay đổi Mua Thay đổi Bán Vietcombank 29.751 31.319 +133 +140 VietinBank 30.031 31.391 +116 +116 BIDV 29.999 31.281 +132 +130 Techcombank 29.903 31.283 +130 +128 Eximbank 30.017 31.175 +119 +123 Sacombank 30.111 31.871 +148 +150 Chợ đen 30.986 31.106 +130 +106

Mức tăng đồng nhất giữa kênh ngân hàng chính thống và thị trường tự do cho thấy nhu cầu giao dịch đồng Euro đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Các chuyên gia khuyến cáo khách hàng nên theo dõi sát diễn biến tỷ giá tại từng thời điểm cụ thể để có quyết định giao dịch tối ưu nhất.