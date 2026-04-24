Tỷ giá Euro ngày 24/4: Đà giảm kéo dài, giá bán thấp nhất 31.455 VND/EUR Sáng ngày 24/4, tỷ giá Euro tại phần lớn các ngân hàng thương mại và thị trường tự do tiếp tục giảm đồng loạt. Mức điều chỉnh phổ biến từ 20 đến 72 đồng/EUR đưa giá trị đồng ngoại tệ này lùi sâu so với phiên trước.

Sáng ngày 24/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận đà giảm giá tiếp diễn của đồng Euro tại hầu hết các hệ thống ngân hàng trong nước. Xu hướng này phản ánh sự điều chỉnh đồng bộ trên cả kênh ngân hàng chính thống và thị trường tự do, với biên độ giảm đáng kể so với ngày giao dịch trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá Euro được niêm yết ở mức 30.017 VND/EUR cho chiều mua vào và 31.600 VND/EUR cho chiều bán ra, cùng giảm 20 đồng. VietinBank cũng công bố mức giảm 50 đồng ở cả hai chiều, hiện giao dịch tại ngưỡng 30.276 VND/EUR (mua) và 31.636 VND/EUR (bán).

Diễn biến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức biến động có phần mạnh hơn. Sacombank ghi nhận mức giảm sâu nhất lên đến 72 đồng ở chiều mua và 69 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lần lượt về mức 30.313 VND/EUR và 32.068 VND/EUR. Eximbank hiện là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường với 31.455 VND/EUR.

Đáng chú ý, ngân hàng BIDV ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi giá bán ra giảm 54 đồng về mức 31.618 VND/EUR, thì giá mua vào tại đây lại bất ngờ tăng 214 đồng, đạt 30.593 VND/EUR. Đây cũng là mức giá mua vào cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h00 sáng nay.

Bảng so sánh tỷ giá Euro tại một số ngân hàng ngày 24/4/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Biến động (VND) Vietcombank 30.017 31.600 -20 VietinBank 30.276 31.636 -50 BIDV 30.593 31.618 +214 (mua) / -54 (bán) Techcombank 30.138 31.517 -55 (mua) / -53 (bán) Eximbank 30.241 31.455 -59 (mua) / -52 (bán) Sacombank 30.313 32.068 -72 (mua) / -69 (bán)

Thị trường chợ đen điều chỉnh giảm

Cùng chung xu hướng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen cũng ghi nhận sự sụt giảm. Theo đó, đồng Euro hiện giao dịch quanh ngưỡng 30.737 VND/EUR ở chiều mua và 30.857 VND/EUR ở chiều bán. So với phiên giao dịch liền trước, mức giá này đã mất 58 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Nhìn chung, biên độ mua vào tại các ngân hàng hiện dao động từ 30.017 đến 30.593 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến trong khoảng 31.455 đến 32.068 VND/EUR. Các chuyên gia lưu ý người dân cần theo dõi sát các mốc giờ cập nhật để có thông tin tỷ giá chính xác nhất trong ngày.