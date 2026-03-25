Tỷ giá Euro ngày 25/3/2026: Giá bán ra tại Sacombank sát ngưỡng 32.000 VND Sáng 25/3, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng từ 56 đến 105 đồng. Ngược lại, giá Euro trên thị trường tự do ghi nhận đà giảm.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/3/2026, tỷ giá đồng Euro tại hệ thống ngân hàng thương mại trong nước đồng loạt ghi nhận xu hướng đi lên. Đáng chú ý, mức giá bán ra tại Sacombank đã tăng thêm 66 đồng, tiệm cận ngưỡng 32.000 VND/EUR.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá Euro được niêm yết ở mức 29.850 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.424 VND/EUR ở chiều bán ra, tăng lần lượt 99 đồng và 105 đồng so với phiên hôm qua. Tương tự, VietinBank công bố mức giá 30.103 VND/EUR (mua vào) và 31.463 VND/EUR (bán ra), cùng tăng 72 đồng ở cả hai chiều.

Tại BIDV, đồng ngoại tệ này được giao dịch ở mức 30.073 VND/EUR (mua vào) và 31.345 VND/EUR (bán ra), lần lượt tăng 74 đồng và 64 đồng. Techcombank cũng điều chỉnh tăng 62 đồng chiều mua và 68 đồng chiều bán, đưa giá giao dịch lên mức 29.965 - 31.351 VND/EUR.

Đáng lưu ý, Sacombank hiện là đơn vị niêm yết giá mua Euro cao nhất thị trường với 30.184 VND/EUR. Ở chiều ngược lại, Eximbank áp dụng mức giá bán ra thấp nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát, đạt 31.231 VND/EUR.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro niêm yết sáng 25/3/2026

Ngân hàng Mua vào (VND) Bán ra (VND) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 29.850 31.424 +99 +105 VietinBank 30.103 31.463 +72 +72 BIDV 30.073 31.345 +74 +64 Techcombank 29.965 31.351 +62 +68 Eximbank 30.100 31.231 +83 +56 Sacombank 30.184 31.937 +73 +66

Thị trường tự do ghi nhận đà giảm

Trái ngược với xu hướng tại các ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường chợ đen trong ngày 25/3 lại ghi nhận sự sụt giảm. Đồng tiền này hiện được giao dịch quanh ngưỡng 30.934 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.074 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên trước đó, mức giá này đã giảm lần lượt 52 đồng ở chiều mua và 32 đồng ở chiều bán.

Nhìn chung, khảo sát cho thấy tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 29.850 – 30.184 VND/EUR. Trong khi đó, giá bán ra phổ biến từ mức 31.231 đến 31.937 VND/EUR.