Tỷ giá Euro ngày 26/05: Ngân hàng giảm mạnh đến 121 đồng, thị trường tự do tăng giá Sáng 26/05, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại ghi nhận xu hướng giảm diện rộng, trong khi thị trường tự do đi ngược chiều với đà tăng gần 100 đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 26/05, thị trường ngoại tệ ghi nhận sự phân hóa rõ rệt đối với đồng Euro. Trong khi các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết, thị trường tự do lại chứng kiến đồng tiền chung châu Âu tiếp tục đà tăng so với phiên trước đó.

Biến động tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong sáng nay. Ngân hàng này niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 30.143 VND/EUR và bán ra ở mức 31.427 VND/EUR, lần lượt giảm 115 đồng ở chiều mua và giảm 121 đồng ở chiều bán.

Vietcombank công bố tỷ giá mua Euro là 29.865 VND/EUR và bán ra là 31.440 VND/EUR, giảm tương ứng 46 đồng và 48 đồng. Tại VietinBank, tỷ giá cũng lùi về mức 30.153 VND/EUR (mua vào) và 31.513 VND/EUR (bán ra), cùng giảm 34 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tỷ giá Euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 10h00.

Tại khối ngân hàng cổ phần, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Techcombank hiện niêm yết chiều mua vào tại 30.019 VND/EUR (giảm 32 đồng) và bán ra tại 31.395 VND/EUR (giảm 33 đồng). Sacombank ghi nhận tỷ giá mua - bán lần lượt là 30.197 VND/EUR và 31.950 VND/EUR, giảm khoảng 42-46 đồng.

Đáng chú ý, Eximbank là đơn vị hiếm hoi có sự điều chỉnh trái chiều. Trong khi tỷ giá mua vào giảm 11 đồng xuống 30.149 VND/EUR, thì tỷ giá bán ra lại tăng 73 đồng lên mức 31.370 VND/EUR.

Thị trường tự do và giá khảo sát chung

Trái ngược với đà giảm tại hệ thống ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận đồng Euro tiếp tục tăng giá. Tỷ giá mua vào hiện quanh mức 30.572 VND/EUR (tăng 85 đồng) và bán ra khoảng 30.682 VND/EUR (tăng 95 đồng) so với phiên liền trước.

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 29.865 31.440 -46 -48 VietinBank 30.153 31.513 -34 -34 BIDV 30.143 31.427 -115 -121 Techcombank 30.019 31.395 -32 -33 Eximbank 30.149 31.370 -11 +73 Sacombank 30.197 31.950 -42 -46 Thị trường tự do 30.572 30.682 +85 +95

Theo tổng hợp, giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.865 – 30.197 VND/EUR, còn giá bán ra phổ biến từ 31.370 đến 31.950 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua vào cao nhất và Eximbank là đơn vị có giá bán ra thấp nhất thị trường.