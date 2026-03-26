Tỷ giá Euro ngày 26/3/2026: Giá bán tại thị trường chợ đen mất mốc 31.000 VND/EUR Sáng 26/3, tỷ giá Euro đồng loạt giảm tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Giá bán ra trên thị trường chợ đen chính thức lùi về dưới 31.000 VND/EUR.

Biến động tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, tỷ giá mua Euro được niêm yết ở mức 29.668 VND/EUR và tỷ giá bán ra là 31.232 VND/EUR, lần lượt giảm 182 đồng và 192 đồng so với phiên trước đó. Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh giảm 132 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 29.971 VND/EUR (mua) và 31.331 VND/EUR (bán).

Tại BIDV, đồng Euro được giao dịch quanh mức 29.921 VND/EUR ở chiều mua và 31.186 VND/EUR ở chiều bán, giảm lần lượt 152 đồng và 159 đồng. Techcombank cũng hạ giá niêm yết về mức 29.825 VND/EUR (mua vào) và 31.201 VND/EUR (bán ra), tương ứng mức giảm 140 đồng và 150 đồng.

Tại Eximbank, tỷ giá mua Euro giữ mức 29.959 VND/EUR trong khi giá bán ra lùi về 31.083 VND/EUR. Sacombank ghi nhận mức giảm 176 đồng chiều mua và 173 đồng chiều bán, niêm yết tại 30.008 VND/EUR và 31.764 VND/EUR.

Diễn biến tại thị trường chợ đen

Cùng chung xu hướng đi xuống, thị trường tự do ghi nhận sự mất giá đáng kể của đồng tiền chung châu Âu. Tỷ giá Euro hiện được giao dịch quanh mức 30.841 VND/EUR (mua vào) và 30.981 VND/EUR (bán ra). So với phiên hôm qua, cả hai chiều giao dịch đều giảm 93 đồng, chính thức đưa giá bán lùi sâu dưới ngưỡng 31.000 VND/EUR.

Theo khảo sát chung, giá mua vào Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.668 – 30.008 VND/EUR, còn giá bán ra phổ biến từ 31.083 đến 31.764 VND/EUR. Trong đó, Sacombank niêm yết giá mua vào cao nhất, trong khi Eximbank là đơn vị áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường.