Tỷ giá Euro ngày 27/5: Ngân hàng biến động trái chiều, thị trường tự do tăng giá Sáng ngày 27/5, tỷ giá Euro ghi nhận sự phân hóa giữa các ngân hàng thương mại với các nhịp tăng giảm đan xen, trong khi giá giao dịch trên thị trường tự do tiếp tục đà đi lên.

Trong phiên giao dịch sáng nay (27/05), thị trường ngoại tệ ghi nhận sự biến động không đồng nhất về tỷ giá Euro tại các hệ thống ngân hàng. Trong khi một số đơn vị điều chỉnh tăng nhẹ, một số khác lại niêm yết mức giá giảm so với phiên giao dịch trước đó. Trái ngược với sự phân hóa này, thị trường tự do tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tỷ giá euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h20.

Diễn biến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm các ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng, Vietcombank công bố tỷ giá mua Euro ở mức 29.878 VND/EUR và giá bán ra là 31.453 VND/EUR, cùng tăng thêm 13 đồng ở cả hai chiều. BIDV hiện là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 73 đồng ở chiều mua lên 30.216 VND/EUR và tăng 87 đồng ở chiều bán lên 31.514 VND/EUR. Đây cũng là ngân hàng có giá mua vào cao nhất trong hệ thống được khảo sát.

Eximbank cũng ghi nhận sự phục hồi khi tăng lần lượt 8 đồng và 6 đồng cho hai chiều giao dịch, đưa giá mua lên 30.157 VND/EUR và giá bán đạt 31.376 VND/EUR. Đáng chú ý, Eximbank hiện đang là ngân hàng áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Ngược lại, tại VietinBank, tỷ giá Euro được điều chỉnh giảm 8 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại mức 30.145 VND/EUR (mua) và 31.505 VND/EUR (bán). Techcombank cũng ghi nhận mức giảm nhẹ, với giá mua vào đạt 30.015 VND/EUR (giảm 4 đồng) và bán ra đạt 31.393 VND/EUR (giảm 2 đồng). Tại Sacombank, tỷ giá giảm lần lượt 9 đồng và 7 đồng, hiện giao dịch ở mức 30.188 VND/EUR - 31.943 VND/EUR.

Thị trường tự do tiếp tục đà tăng

Trái với diễn biến phân hóa tại hệ thống ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận đồng Euro duy trì đà tăng. Theo khảo sát, tỷ giá mua vào hiện quanh mức 30.599 VND/EUR, tăng 27 đồng; trong khi tỷ giá bán ra đạt khoảng 30.699 VND/EUR, tăng 17 đồng so với phiên trước.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại các ngân hàng ngày 27/05/2026

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Biến động Mua Biến động Bán Vietcombank 29.878 31.453 +13 +13 VietinBank 30.145 31.505 -8 -8 BIDV 30.216 31.514 +73 +87 Techcombank 30.015 31.393 -4 -2 Eximbank 30.157 31.376 +8 +6 Sacombank 30.188 31.943 -9 -7 Tỷ giá chợ đen 30.599 30.699 +27 +17

Nhìn chung, biên độ dao động giá mua Euro tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 29.878 – 30.216 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.376 đến 31.943 VND/EUR. Tình hình thị trường cho thấy sự thận trọng của các tổ chức tín dụng trước các biến động kinh tế quốc tế, dẫn đến sự điều chỉnh tỷ giá không đồng nhất trong phiên hôm nay.