Tỷ giá Euro ngày 28/4: Ngân hàng đồng loạt tăng giá bán cao nhất đạt 32.188 VND Sáng ngày 28/4, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại ghi nhận xu hướng tăng phổ biến. Trong khi đó, thị trường tự do chứng kiến sự biến động trái chiều rõ rệt.

Tỷ giá Euro trong phiên giao dịch sáng ngày 28/4 ghi nhận sự phục hồi đáng kể tại hầu hết các ngân hàng thương mại lớn. Theo khảo sát vào lúc 9h30, đà tăng dao động từ 58 đồng đến 346 đồng tùy từng đơn vị và chiều giao dịch.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng

Tại Vietcombank, đồng Euro được niêm yết ở mức 30.101 VND/EUR (mua vào) và 31.688 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 84 đồng và 88 đồng so với phiên trước đó. Techcombank cũng điều chỉnh tăng 58 đồng ở chiều mua và 59 đồng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên mức 30.228 - 31.608 VND/EUR.

Đáng chú ý, VietinBank ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất ở chiều mua vào với 346 đồng, đạt 30.370 VND/EUR. Tuy nhiên, ở chiều bán ra, ngân hàng này lại giảm nhẹ 14 đồng, xuống mức 31.730 VND/EUR. Tại Sacombank, giá bán Euro hiện đang giữ mức cao nhất trong hệ thống khảo sát, đạt 32.188 VND/EUR sau khi tăng thêm 81 đồng.

Biến động trái chiều trên thị trường tự do

Trái ngược với xu hướng đi lên tại các ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận sự phân hóa giữa hai chiều giao dịch. Tỷ giá mua vào Euro giảm mạnh 398 đồng, lùi về mức 30.382 VND/EUR. Ở chiều ngược lại, giá bán ra tăng thêm 52 đồng, niêm yết tại 30.932 VND/EUR.

Nhìn chung, giá mua vào Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 30.101 – 30.440 VND/EUR. Trong khi đó, giá bán ra phổ biến từ 31.533 – 32.188 VND/EUR. BIDV hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất, còn Eximbank áp dụng mức giá bán ra thấp nhất thị trường.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro ngày 28/4/2026