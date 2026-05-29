Tỷ giá Euro ngày 29/05/2026: Ngân hàng đồng loạt tăng giá, chợ đen đi xuống Giá Euro hôm nay (29/05) ghi nhận đà hồi phục tại các ngân hàng thương mại với mức tăng cao nhất 84 đồng/EUR, trong khi thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm.

Sáng ngày 29/05/2026, thị trường ngoại hối trong nước chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa kênh ngân hàng và thị trường tự do đối với đồng Euro. Sau các phiên biến động, giá Euro tại hầu hết các hệ thống ngân hàng lớn đã quay đầu tăng trở lại, dao động phổ biến ở mức 29.892 - 30.217 VND/EUR chiều mua và 31.398 - 31.975 VND/EUR chiều bán.

Diễn biến tỷ giá Euro tại hệ thống ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, tỷ giá Euro niêm yết ở mức 29.892 VND/EUR (mua vào) và 31.467 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 76 đồng và 80 đồng so với phiên trước. Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh tăng 73 đồng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên mức 30.163 VND/EUR (mua) và 31.523 VND/EUR (bán).

Techcombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát với 80 đồng chiều mua và 84 đồng chiều bán, niêm yết tại 30.020 - 31.398 VND/EUR. Đáng chú ý, đây cũng là ngân hàng có giá bán Euro thấp nhất thị trường vào sáng nay. Trong khi đó, Sacombank duy trì vị thế là đơn vị có giá mua vào cao nhất, đạt mức 30.217 VND/EUR sau khi tăng 76 đồng.

Riêng tại BIDV, ngân hàng này áp dụng xu hướng trái chiều nhẹ khi giảm 10 đồng ở chiều mua vào xuống còn 30.142 VND/EUR, nhưng lại tăng 17 đồng ở chiều bán ra lên mức 31.474 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ghi nhận biến động tăng tại các hệ thống ngân hàng vào sáng ngày 29/05/2026.

Thị trường tự do tiếp tục đà giảm

Trái ngược với sự sôi động tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường tự do tiếp tục ghi nhận đà mất giá. Cụ thể, giá mua vào giảm 17 đồng, giao dịch quanh mức 30.507 VND/EUR; giá bán ra giảm 37 đồng, niêm yết tại 30.607 VND/EUR. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do hiện duy trì ở mức hẹp, chỉ khoảng 100 đồng.

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro ngày 29/05/2026

Dưới đây là chi tiết biến động tỷ giá Euro tại một số ngân hàng lớn và thị trường tự do được cập nhật vào lúc 9h00 sáng nay:

Đơn vị niêm yết Giá mua (VND/EUR) Giá bán (VND/EUR) Thay đổi mua Thay đổi bán Vietcombank 29.892 31.467 +76 +80 VietinBank 30.163 31.523 +73 +73 BIDV 30.142 31.474 -10 +17 Techcombank 30.020 31.398 +80 +84 Eximbank 30.158 31.466 +15 +42 Sacombank 30.217 31.975 +76 +78 Chợ đen 30.507 30.607 -17 -37

Nhìn chung, xu hướng phục hồi của đồng Euro tại các ngân hàng đang tạo ra áp lực lên VND trong ngắn hạn, tuy nhiên mức điều chỉnh vẫn nằm trong biên độ kiểm soát của thị trường ngoại hối.