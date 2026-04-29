Tỷ giá euro ngày 29/4: Tăng mạnh tại các ngân hàng, cao nhất 30.445 VND/EUR Sáng ngày 29/4, tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng từ 75 đến 146 đồng. Thị trường chợ đen ghi nhận mức tăng cao nhất 135 đồng ở chiều mua vào.

Ghi nhận lúc 10h30 sáng ngày 29/4, tỷ giá euro tại thị trường trong nước tiếp tục đà tăng trưởng so với phiên giao dịch trước đó. Xu hướng tăng xuất hiện tại tất cả các ngân hàng thương mại được khảo sát và cả trên thị trường tự do.

Diễn biến tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại

Tại hệ thống ngân hàng, mức điều chỉnh tăng dao động phổ biến trong khoảng 75 - 146 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Đáng chú ý, ngân hàng Sacombank có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất và hiện là đơn vị có tỷ giá mua vào cao nhất, đồng thời có tỷ giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá mua - bán euro lần lượt là 28.864 VND/EUR và 30.445 VND/EUR, tăng tương ứng 116 đồng và 122 đồng. BIDV cũng điều chỉnh tăng 86 đồng ở chiều mua và 84 đồng ở chiều bán, đạt mức 29.149 - 30.414 VND/EUR.

Các ngân hàng khác như VietinBank, Eximbank và Techcombank cũng ghi nhận mức tăng từ 75 đến 117 đồng. Tại HSBC, tỷ giá mua euro tăng 102 đồng lên mức 29.060 VND/EUR, trong khi giá bán tăng 107 đồng lên mức 30.187 VND/EUR.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND/EUR) Bán tiền mặt (VND/EUR) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 28.864 30.445 +116 +122 VietinBank 29.160 30.415 +82 +82 BIDV 29.149 30.414 +86 +84 Techcombank 28.966 30.338 +74 +75 Eximbank 29.146 30.213 +102 +117 Sacombank 29.194 30.169 +146 +146 HSBC 29.060 30.187 +102 +107

Tỷ giá euro trên thị trường tự do và quốc tế

Trên thị trường chợ đen, tỷ giá euro cũng ghi nhận biến động tăng mạnh cùng chiều với các ngân hàng thương mại. Cụ thể, giá mua vào tăng 135 đồng lên mức 29.815 VND/EUR và giá bán ra tăng 126 đồng lên mức 29.915 VND/EUR.

Ngược lại với xu hướng trong nước, trên thị trường quốc tế, đồng euro có dấu hiệu suy yếu nhẹ so với đồng bạc xanh. Tại thời điểm 10h30, tỷ giá EUR/USD giao dịch ở mức 1,1392, giảm 0,003 điểm so với giá đóng cửa phiên ngày 28/4.

Diễn biến tỷ giá EUR/USD từ tháng 3/2024 đến ngày 29/4/2025 (Nguồn: TradingView)

Nhìn chung, dù chịu áp lực giảm nhẹ trên thị trường quốc tế, tỷ giá euro tại Việt Nam vẫn duy trì đà tăng mạnh nhờ các yếu tố cung cầu nội địa. Khoảng cách giữa tỷ giá mua vào và bán ra tại các ngân hàng hiện đang duy trì ở mức trên 1.000 đồng mỗi euro.