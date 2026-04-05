Tỷ giá Euro ngày 4/5: Các ngân hàng đồng loạt tăng giá, thị trường tự do giảm nhẹ

Tỷ giá Euro hôm nay (04/05/2026) ghi nhận đà tăng đồng thuận tại hầu hết các ngân hàng thương mại so với phiên trước đó. Theo khảo sát lúc 9h00, mức điều chỉnh tăng dao động phổ biến từ 15 đến 43 đồng mỗi Euro, phản ánh biến động tích cực của đồng tiền chung châu Âu tại thị trường trong nước.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua Euro ở mức 30.088 VND/EUR và bán ra tại 31.674 VND/EUR, tăng lần lượt 30 đồng và 31 đồng. Tương tự, VietinBank công bố mức 30.392 VND/EUR (mua vào) và 31.752 VND/EUR (bán ra), cùng tăng 38 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Đáng chú ý, BIDV đang triển khai tỷ giá mua vào ở mức 30.449 VND/EUR và bán ra ở 31.745 VND/EUR, tăng tương ứng 37 đồng và 42 đồng. Trong khối ngân hàng tư nhân, Techcombank tăng lần lượt 32 đồng và 38 đồng, đưa giá mua - bán lên mức 30.252 - 31.638 VND/EUR. Eximbank và Sacombank cũng ghi nhận mức tăng từ 15 đến 43 đồng tùy chiều giao dịch.

So sánh tỷ giá và thị trường tự do

Theo khảo sát chung, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 30.088 – 30.449 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra phổ biến từ 31.638 đến 32.189 VND/EUR. Trong đó, BIDV niêm yết giá mua vào cao nhất và Techcombank là đơn vị có giá bán ra thấp nhất thị trường.

Trái ngược với xu hướng tại hệ thống ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận đà giảm nhẹ. Tỷ giá Euro tự do hiện giao dịch quanh mức 30.859 VND/EUR (mua vào) và 30.959 VND/EUR (bán ra), giảm đồng thời 7 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán tiền mặt (VND) Thay đổi (Mua) Thay đổi (Bán) Vietcombank 30.088 31.674 +30 +31 VietinBank 30.392 31.752 +38 +38 BIDV 30.449 31.745 +37 +42 Techcombank 30.252 31.638 +32 +38 Eximbank 30.373 31.716 +43 +15 Sacombank 30.434 32.189 +33 +33 Chợ đen 30.859 30.959 -7 -7

Nhìn chung, sự phân hóa giữa tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do cho thấy những điều chỉnh linh hoạt của các tổ chức tín dụng trước biến động của thị trường ngoại hối quốc tế vào đầu tháng 5/2026.