Tỷ giá Euro ngày 5/3/2026: Bật tăng mạnh tại các ngân hàng, cao nhất gần 31.800 đồng Sáng 5/3, tỷ giá Euro đồng loạt tăng mạnh tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, với mức điều chỉnh cao nhất đạt 205 đồng/EUR so với phiên giao dịch trước đó.

Tỷ giá Euro hôm nay (5/3/2026) ghi nhận diễn biến đảo chiều tăng mạnh tại hầu hết các ngân hàng thương mại sau chuỗi ngày giảm giá liên tục. Theo khảo sát, mức điều chỉnh tăng dao động từ 53 đồng đến 205 đồng tùy theo đơn vị và vị thế giao dịch.

Biến động tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại Vietcombank, tỷ giá Euro được niêm yết ở mức 29.744 VND/EUR ở chiều mua vào và 31.312 VND/EUR ở chiều bán ra, tăng lần lượt 137 đồng và 144 đồng so với phiên hôm qua. Trong khi đó, BIDV ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường với 205 đồng ở chiều mua, đưa giá giao dịch lên 30.090 VND/EUR; chiều bán ra cũng tăng 195 đồng lên mức 31.329 VND/EUR.

Ngân hàng Sacombank hiện đang áp dụng mức giá bán ra cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 31.796 VND/EUR sau khi tăng thêm 136 đồng. Ngược lại, Eximbank là đơn vị có giá bán thấp nhất thị trường ở mức 31.108 VND/EUR, dù đã điều chỉnh tăng 189 đồng so với phiên trước đó.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tỷ giá Euro tại các ngân hàng lớn trong phiên sáng ngày 5/3/2026:

Ngân hàng Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Thay đổi chiều Mua Thay đổi chiều Bán Vietcombank 29.744 31.312 +137 +144 VietinBank 29.971 31.331 +53 +53 BIDV 30.090 31.329 +205 +195 Techcombank 29.826 31.209 +62 +55 Eximbank 30.014 31.108 +181 +189 Sacombank 30.041 31.796 +139 +136

Thị trường Euro tự do và nhận định chung

Bên cạnh đà tăng tại hệ thống ngân hàng, thị trường Euro tự do (chợ đen) cũng ghi nhận xu hướng đi lên. Cụ thể, đồng Euro được giao dịch quanh mức 30.759 VND/EUR ở chiều mua vào và 30.879 VND/EUR ở chiều bán ra, lần lượt tăng 63 đồng và 43 đồng so với ngày hôm trước.

Đáng lưu ý, khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại các ngân hàng thương mại hiện đang được duy trì ở mức khá rộng, phổ biến từ 1.100 đồng đến hơn 1.700 đồng mỗi Euro. Theo ghi nhận, BIDV đang là ngân hàng niêm yết giá mua vào cao nhất (30.090 VND/EUR), trong khi Eximbank tiếp tục duy trì vị thế là nơi có giá bán ra cạnh tranh nhất (31.108 VND/EUR).

Nhìn chung, sự bật tăng mạnh mẽ của tỷ giá Euro trong phiên giao dịch 5/3 đã chấm dứt chuỗi ngày mất giá trước đó, phản ánh những biến động mới nhất từ thị trường tài chính quốc tế tác động đến tỷ giá quy đổi trong nước.