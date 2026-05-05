Tỷ giá Euro ngày 5/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường tự do, cao nhất 141 đồng Sáng 5/5, tỷ giá Euro giảm đồng loạt tại các ngân hàng thương mại với mức giảm cao nhất 141 đồng. Thị trường tự do cũng điều chỉnh giảm hơn 80 đồng mỗi chiều.

Tỷ giá Euro hôm nay (05/05) ghi nhận xu hướng đi xuống rõ rệt tại hầu hết các ngân hàng thương mại và thị trường tự do. So với phiên giao dịch trước đó, giá mua và bán đồng tiền chung châu Âu đã được các đơn vị điều chỉnh giảm phổ biến từ 80 đồng đến hơn 140 đồng.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết tỷ giá Euro ở mức 29.995 VND/EUR (mua vào) và 31.577 VND/EUR (bán ra), tương ứng mức giảm lần lượt 93 đồng và 97 đồng. VietinBank cũng công bố mức giảm đồng nhất 123 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá mua về 30.269 VND/EUR và giá bán còn 31.629 VND/EUR.

Đáng chú ý, BIDV hiện là ngân hàng có giá mua vào Euro cao nhất trong số các đơn vị được khảo sát, đạt mức 30.335 VND/EUR sau khi giảm 114 đồng. Ở chiều bán ra, Techcombank đang áp dụng mức giá thấp nhất thị trường là 31.515 VND/EUR, giảm 123 đồng so với ngày hôm qua.

Tại khối ngân hàng cổ phần, Eximbank ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất ở chiều bán ra với 141 đồng, đưa giá niêm yết về mức 31.575 VND/EUR. Trong khi đó, Sacombank cũng hạ giá giao dịch về ngưỡng 30.324 VND/EUR (mua) và 32.076 VND/EUR (bán).

Bảng tổng hợp tỷ giá Euro tại một số ngân hàng ngày 05/05

Ngân hàng Giá mua (VND/EUR) Thay đổi Giá bán (VND/EUR) Thay đổi Vietcombank 29.995 -93 31.577 -97 VietinBank 30.269 -123 31.629 -123 BIDV 30.335 -114 31.628 -117 Techcombank 30.138 -114 31.515 -123 Eximbank 30.266 -107 31.575 -141 Sacombank 30.324 -110 32.076 -113

Thị trường chợ đen tiếp đà mất giá

Hòa cùng xu hướng với hệ thống ngân hàng, tỷ giá Euro trên thị trường tự do hôm nay cũng tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá mua vào được ghi nhận quanh mức 30.773 VND/EUR (giảm 86 đồng) và giá bán ra khoảng 30.878 VND/EUR (giảm 81 đồng) so với phiên giao dịch trước.

Nhìn chung, khảo sát thực tế lúc 9h00 cho thấy tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng đang dao động trong khoảng 29.995 – 30.335 VND/EUR. Ở chiều bán ra, mức giá phổ biến được niêm yết từ 31.515 đến 32.076 VND/EUR. Việc điều chỉnh giảm đồng loạt cho thấy áp lực giảm giá của đồng Euro đang tác động mạnh đến cả thị trường chính thức và phi chính thức trong nước.