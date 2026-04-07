Tỷ giá Euro ngày 7/4: Ngân hàng phục hồi, thị trường tự do mất mốc 31.000 VND Sáng 7/4, tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại ghi nhận đà phục hồi mạnh lên tới 208 đồng, trong khi thị trường tự do giảm sâu và rời khỏi mốc 31.000 VND/EUR.

Tỷ giá Euro sáng ngày 7/4/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh giao dịch. Trong khi hệ thống ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết, thị trường tự do lại chứng kiến đà sụt giảm mạnh, khiến đồng tiền chung châu Âu mất mốc giá quan trọng 31.000 VND/EUR ở chiều bán ra.

Tỷ giá Euro tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h10.

Biến động trái chiều giữa ngân hàng và chợ đen

Tại các ngân hàng thương mại, giá Euro phục hồi đáng kể so với phiên giao dịch trước đó. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 29.757 VND/EUR và bán ra là 31.325 VND/EUR, tăng lần lượt 208 đồng và 165 đồng. Đây là mức điều chỉnh tăng cao nhất trong nhóm các ngân hàng khảo sát.

Cùng xu hướng, BIDV tăng 79 đồng ở cả hai chiều, niêm yết mức 29.971 VND/EUR (mua vào) và 31.235 VND/EUR (bán ra). Đây cũng là đơn vị có giá mua vào Euro cao nhất thị trường sáng nay. Eximbank ghi nhận mức giá bán ra thấp nhất ở ngưỡng 31.021 VND/EUR sau khi tăng thêm 70 đồng.

Trái ngược với sự khởi sắc tại các nhà băng, thị trường chợ đen ghi nhận sự suy yếu của đồng Euro. Tỷ giá tại đây được giao dịch quanh mức 30.471 VND/EUR ở chiều mua và 30.611 VND/EUR ở chiều bán, cùng giảm 203 đồng so với phiên trước. Sự sụt giảm này đã đẩy giá Euro tự do xuống thấp hơn đáng kể so với giá bán ra tại các ngân hàng.

Chi tiết bảng giá Euro tại các hệ thống ngân hàng

Dưới đây là tổng hợp tỷ giá mua và bán tiền mặt đồng Euro tại các ngân hàng lớn vào thời điểm 9h10 sáng ngày 7/4/2026:

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.757 31.325 +208 +165 VietinBank 29.873 31.233 +69 +69 BIDV 29.971 31.235 +79 +79 Techcombank 29.732 31.108 +51 +43 Eximbank 29.869 31.021 +64 +70 Sacombank 29.934 31.686 +75 +69 Chợ đen 30.471 30.611 -203 -203

Theo khảo sát chung, tỷ giá mua vào Euro tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 29.732 – 29.971 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.021 – 31.686 VND/EUR. Áp lực điều chỉnh trên thị trường thế giới và nhu cầu ngoại tệ trong nước được xem là những yếu tố chính dẫn đến diễn biến phức tạp của tỷ giá Euro trong phiên giao dịch hôm nay.