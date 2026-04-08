Tỷ giá euro ngày 8/4: Tăng vọt tới 400 đồng sau tin Mỹ tạm hoãn chiến dịch tại Iran Sáng 8/4/2026, giá euro đồng loạt bật tăng mạnh tại các ngân hàng lớn và thị trường tự do. BIDV niêm yết giá mua cao nhất, trong khi Eximbank có giá bán thấp nhất thị trường.

Tỷ giá euro ngày 8/4/2026 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ tại thị trường trong nước với mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 200 đến gần 400 đồng mỗi EUR. Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi có thông tin Mỹ tạm hoãn chiến dịch quân sự tại Iran, giúp đồng tiền chung châu Âu lấy lại vị thế trên thị trường ngoại hối.

Diễn biến tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại

Theo khảo sát trong phiên giao dịch sáng nay, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua và bán euro. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 29.939 VND/EUR và bán ra 31.517 VND/EUR, tăng lần lượt 182 đồng và 192 đồng so với phiên trước.

Tại nhóm ngân hàng có mức tăng mạnh hơn, VietinBank công bố tỷ giá mua - bán ở mức 30.245 - 31.605 VND/EUR, cùng tăng 372 đồng ở cả hai chiều. Techcombank cũng ghi nhận mức tăng đáng kể với 389 đồng chiều mua (lên 30.121 VND/EUR) và 394 đồng chiều bán (lên 31.502 VND/EUR).

Đáng chú ý, BIDV hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào euro cao nhất thị trường với 30.316 VND/EUR (tăng 345 đồng). Trong khi đó, Eximbank là nơi có giá bán ra thấp nhất ở mức 31.407 VND/EUR, dù đã điều chỉnh tăng thêm 386 đồng so với ngày hôm qua.

Bảng tổng hợp tỷ giá euro ngày 8/4/2026

Dưới đây là chi tiết mức niêm yết tại các ngân hàng và biến động so với phiên giao dịch trước đó:

Ngân hàng Giá Mua (VND) Giá Bán (VND) Thay đổi Mua Thay đổi Bán Vietcombank 29.939 31.517 +182 +192 VietinBank 30.245 31.605 +372 +372 BIDV 30.316 31.592 +345 +357 Techcombank 30.121 31.502 +389 +394 Eximbank 30.244 31.407 +375 +386 Sacombank 30.305 32.058 +371 +372

Thị trường tự do và dự báo

Hòa chung xu hướng với các ngân hàng, thị trường chợ đen ghi nhận sự phục hồi của đồng tiền này. Tỷ giá euro tự do hiện giao dịch quanh mức 30.741 VND/EUR chiều mua vào (tăng 270 đồng) và 30.861 VND/EUR chiều bán ra (tăng 250 đồng).

Nhìn chung, giá mua euro tại các ngân hàng hiện dao động từ 29.939 – 30.316 VND/EUR, còn giá bán ra phổ biến trong khoảng 31.407 - 32.058 VND/EUR. Việc đồng euro tăng vọt được giới phân tích nhận định là phản ứng tức thì trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran, thúc đẩy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư vào tài sản tại khu vực châu Âu.