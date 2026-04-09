Tỷ giá Euro ngày 9/4: Ngân hàng giảm giá, thị trường tự do tăng lên 30.924 VND Sáng ngày 9/4, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm giá Euro từ 32-74 đồng. Ngược lại, giá Euro trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm 63 đồng.

Thị trường ngoại tệ sáng nay (9/4) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hệ thống ngân hàng và thị trường tự do đối với đồng Euro. Trong khi các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm nhẹ giá niêm yết, đồng Euro tự do lại tiếp tục đà phục hồi với mức tăng đáng kể.

Diễn biến tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát lúc 9h00, giá mua Euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.907 – 30.262 VND/EUR, trong khi giá bán ra phổ biến từ 31.333 - 31.991 VND/EUR. Đáng chú ý, BIDV hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất và Eximbank có giá bán ra thấp nhất thị trường.

Tại Vietcombank, tỷ giá mua Euro được niêm yết ở mức 29.907 VND/EUR và bán ra là 31.484 VND/EUR, giảm lần lượt 32 đồng và 33 đồng so với phiên hôm qua. BIDV cũng công bố giảm 54 đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 30.262 VND/EUR (mua vào) và 31.538 VND/EUR (bán ra).

Eximbank ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh ở chiều bán khi mất 74 đồng, đưa tỷ giá về 31.333 VND/EUR. Trong khi đó, Sacombank niêm yết giá mua – bán lần lượt ở mức 30.234 VND/EUR và 31.991 VND/EUR, giảm tương ứng 71 đồng và 67 đồng.

Bảng tỷ giá Euro niêm yết ngày 9/4/2026

Ngân hàng Giá mua (VND) Giá bán (VND) Thay đổi chiều mua Thay đổi chiều bán Vietcombank 29.907 31.484 -32 -33 VietinBank 30.191 31.551 -54 -54 BIDV 30.262 31.538 -54 -54 Techcombank 30.066 31.445 -55 -57 Eximbank 30.188 31.333 -56 -74 Sacombank 30.234 31.991 -71 -67 Thị trường tự do 30.804 30.924 +63 +63

Thị trường tự do duy trì đà tăng

Trái ngược với xu hướng giảm tại các ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận sự phục hồi của đồng Euro trong cùng ngày. Tỷ giá đồng tiền này hiện được giao dịch quanh mức 30.804 VND/EUR ở chiều mua vào và 30.924 VND/EUR ở chiều bán ra. So với phiên trước đó, mức giá này đã tăng thêm 63 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Sự chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra trên thị trường tự do hiện duy trì ở mức thấp, khoảng 120 đồng, phản ánh tính thanh khoản và nhu cầu thực tế đối với đồng ngoại tệ này trong khu vực dân cư.