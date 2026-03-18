Tỷ giá USD hôm nay 18/3/2026 giảm nhẹ

Quốc Duẩn 18/03/2026 11:04

Tỷ giá USD hôm nay 18/3/2026 giảm nhẹ tại trung tâm, ngân hàng điều chỉnh trái chiều, trong khi USD tự do giữ ổn định quanh 26.900 VND/USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/3/2026 trong nước ghi nhận điều chỉnh nhẹ khi Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng tỷ giá trung tâm xuống còn 25.067 VND/USD. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.814 – 26.320 VND/USD.

Tỷ giá mua – bán USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về 23.864 – 26.270 VND/USD, cùng mức giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

Tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá USD hôm nay 18/3/2026 diễn biến trái chiều. Giá mua phổ biến trong khoảng 26.050 – 26.101 VND/USD, trong khi giá bán đồng loạt giảm về 26.320 VND/USD.

Một số ngân hàng như Vietcombank, BIDV và Eximbank điều chỉnh giảm từ 1 – 10 đồng ở chiều mua. Ngược lại, VietinBank, Techcombank và Sacombank tăng từ 10 – 17 đồng giá mua so với phiên trước.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt
Ngày
Phiên sáng 18/3/2026
Thay đổi so với phiên sáng qua
Tỷ giá trung tâm (VND/USD)
25.067
-1
Biên độ giao dịch (+/-5%)
23.814
26.320
Ngân hàng
Mua
Bán
Mua
Bán
Cục Quản lý ngoại hối
23.864
26.270
-1
-1
Vietcombank
26.050
26.320
-1
-1
VietinBank
26.099
26.320
14
-1
BIDV
26.080
26.320
-1
-1
Techcombank
26.101
26.320
17
-1
Eximbank
26.070
26.320
-10
-1
Sacombank
26.100
26.320
10
-1
Tỷ giá chợ đen
26.800
26.900
0
0
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 9h15 cho thấy USD được giao dịch quanh 26.800 – 26.900 VND/USD, không thay đổi so với ngày trước đó.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) giảm về mức 99,58 vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam), cho thấy đồng USD suy yếu sau đà tăng trước đó.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,04% xuống 1,1536, đồng bảng Anh giảm 0,03% về 1,3351, trong khi USD tăng 0,21% so với yen Nhật lên 159,39.

Đồng USD suy yếu sau khi tăng mạnh nhờ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột Iran và giá dầu tăng. Thị trường hiện tập trung vào các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần và tác động của xung đột Trung Đông đến lạm phát.

Giá dầu Brent tiếp tục duy trì trên 100 USD/thùng khi eo biển Hormuz trở thành điểm nghẽn quan trọng, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

