Tỷ giá Vietcombank 24/3/2026: Bảng Anh tăng mạnh hơn 200 đồng, USD duy trì đà lên Sáng 24/3/2026, tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ghi nhận sự bứt phá của nhiều đồng tiền chủ chốt như bảng Anh, Euro và USD, trong khi đô la Úc tiếp tục đà giảm.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 24/3/2026, thị trường ngoại hối tại ngân hàng Vietcombank chứng kiến diễn biến sôi động với xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. Đáng chú ý, các ngoại tệ mạnh như bảng Anh, Euro và yen Nhật đồng loạt ghi nhận mức điều chỉnh tăng rõ rệt, phản ánh trạng thái hưng phấn của thị trường niêm yết.

Biến động mạnh ở nhóm ngoại tệ chủ chốt

Đồng bảng Anh (GBP) trở thành tâm điểm của phiên giao dịch sáng nay khi ghi nhận mức tăng vọt. Cụ thể, chiều mua tiền mặt tăng 229 đồng, đạt 34.395,39 VND/GBP; mua chuyển khoản tăng 231,69 đồng lên mốc 34.742,82 VND/GBP. Ở chiều bán ra, đồng bảng Anh hiện được niêm yết tại 35.855,34 VND/GBP, tăng 239 đồng so với phiên trước.

Tương tự, tỷ giá Euro cũng ghi nhận sắc xanh rực rỡ. Chiều mua tiền mặt tăng thêm 133,39 đồng, đạt mốc 29.751,46 VND/EUR. Giá bán ra hiện đứng ở ngưỡng 31.319,85 VND/EUR sau khi điều chỉnh tăng thêm 140,32 đồng.

Đối với đồng đô la Mỹ (USD), đà tăng được duy trì ổn định. Chiều mua tiền mặt và mua chuyển khoản cùng nhích thêm 40 đồng, lần lượt đạt mức 26.114 VND/USD và 26.144 VND/USD. Giá bán ra hiện được ấn định tại ngưỡng 26.364 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngoại tệ

Trái ngược với đà tăng của nhóm tiền tệ mạnh, đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống. Chiều mua tiền mặt lùi về mốc 17.895,05 VND/AUD (giảm 55,76 đồng), trong khi giá bán ra hiện chỉ còn 18.654,63 VND/AUD (giảm 58,18 đồng).

Dưới đây là bảng tổng hợp tỷ giá một số ngoại tệ quan trọng tại Vietcombank sáng nay:

Tên ngoại tệ Mã NT Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Biến động bán (VND) Đô la Mỹ USD 26.114 26.364 +20 Euro EUR 29.751,46 31.319,85 +140,32 Bảng Anh GBP 34.395,39 35.855,34 +239 Yen Nhật JPY 160,36 170,54 +1,14 Đô la Úc AUD 17.895,05 18.654,63 -58,18 Đô la Singapore SGD 20.075,04 20.969,06 +103,4

Nhìn chung, sắc xanh bao phủ hầu hết bảng niêm yết tại Vietcombank. Ngoài các đồng tiền chính, nhiều ngoại tệ khác như dinar Kuwait, đô la Singapore, franc Thụy Sĩ và baht Thái cũng ghi nhận đà tăng trưởng. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ chỉ xuất hiện ở một vài ngoại tệ như krone Na Uy, đô la Canada và ringgit Malaysia.