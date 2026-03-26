Tỷ giá Vietcombank 26/3/2026: Euro và Bảng Anh giảm mạnh hơn 200 đồng mỗi đơn vị Ngân hàng Vietcombank điều chỉnh giảm đồng loạt tỷ giá ngoại tệ trong sáng 26/3/2026, với đà sụt giảm mạnh nhất tập trung vào các đồng tiền chủ chốt châu Âu.

Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank ghi nhận xu hướng sụt giảm diện rộng trong phiên giao dịch sáng ngày 26/3/2026. Đáng chú ý, các đồng tiền mạnh như Euro và Bảng Anh đều lao dốc từ 180 đến hơn 200 đồng, trong khi đồng USD tiếp tục duy trì đà giảm nhẹ so với phiên trước đó.

Biến động mạnh tại nhóm ngoại tệ châu Âu và Úc

Trong phiên giao dịch sáng nay, đồng Bảng Anh (GBP) ghi nhận mức sụt giảm đáng kể nhất. Tại Vietcombank, chiều mua tiền mặt lùi về mốc 34.287,33 VND/GBP (giảm 193 đồng), trong khi chiều bán ra niêm yết tại ngưỡng 35.742,72 VND/GBP, tương ứng mức giảm 201 đồng.

Tương tự, tỷ giá Euro (EUR) cũng ghi nhận sắc đỏ đậm. Giá bán ra hiện chỉ còn 31.232,30 VND/EUR, giảm 191,91 đồng so với phiên trước. Ở chiều mua vào, mức giá được ấn định lần lượt là 29.668,27 VND/EUR đối với tiền mặt và 29.967,95 VND/EUR đối với chuyển khoản.

Bên cạnh đó, đồng Đô la Úc (AUD) cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi mất thêm khoảng 160-165 đồng mỗi đơn vị. Cụ thể, chiều mua tiền mặt hiện ở mức 17.808,67 VND/AUD và chiều bán ra niêm yết tại 18.564,59 VND/AUD.

USD và Yen Nhật duy trì đà giảm nhẹ

Trái ngược với đà giảm mạnh của nhóm tiền tệ châu Âu, đồng Đô la Mỹ (USD) chỉ điều chỉnh giảm nhẹ. Vietcombank niêm yết mức giảm đồng nhất 2 đồng cho tất cả các hình thức giao dịch. Hiện giá mua tiền mặt đạt 26.107 VND/USD, mua chuyển khoản đạt 26.137 VND/USD và bán ra ở mức 26.357 VND/USD.

Đồng Yen Nhật (JPY) cũng ghi nhận mức giảm nhẹ dưới 1 đồng. Chiều mua tiền mặt hiện ở mức 159,46 VND/JPY và chiều bán ra là 169,59 VND/JPY, lần lượt giảm 0,8 đồng và 0,88 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Chi tiết bảng giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/3/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp tỷ giá một số ngoại tệ chủ chốt được niêm yết tại ngân hàng Vietcombank:

Tên ngoại tệ Mã NT Mua tiền mặt Bán ra Biến động (Bán) Đô la Mỹ USD 26.107 26.357 -2 Euro EUR 29.668,27 31.232,30 -191,91 Bảng Anh GBP 34.287,33 35.742,72 -201 Yen Nhật JPY 159,46 169,59 -0,88 Đô la Úc AUD 17.808,67 18.564,59 -165,94 Đô la Singapore SGD 20.020,45 20.912,04 -80,3 Franc Thụy Sĩ CHF 32.430,20 33.806,76 -210,49 Nhân dân tệ CNY 3.721,36 3.879,32 -5,23

Nhìn chung, thị trường ngoại hối tại Vietcombank sáng nay chứng kiến sắc đỏ bao phủ hầu hết các loại tiền tệ như Franc Thụy Sĩ, Đô la Canada và Baht Thái. Ngược lại, chỉ có một số ít ngoại tệ ghi nhận mức tăng nhẹ gồm Đô la Hong Kong (tăng 4,83 đồng ở chiều bán) và Riyal Ả Rập Xê Út (tăng 4 đồng).