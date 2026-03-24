Tỷ giá VietinBank 24/3/2026: USD tăng, Euro và Bảng Anh phục hồi đồng loạt Sáng 24/3, VietinBank điều chỉnh tăng tỷ giá nhiều ngoại tệ chủ chốt. USD giao dịch ở mức 26.364 VND, Euro và Bảng Anh phục hồi mạnh từ 138 đến 258 đồng.

Tỷ giá VietinBank ngày 24/3/2026 ghi nhận xu hướng tăng trưởng ở hầu hết các ngoại tệ chủ chốt như USD, Euro và Bảng Anh. Trong khi các đồng tiền mạnh phục hồi tích cực, Đô la Úc (AUD) và Đô la Canada (CAD) lại tiếp tục sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó.

USD và Euro đồng loạt đi lên

Vào lúc 10h00 sáng nay, ngân hàng VietinBank niêm yết tỷ giá USD tăng thêm 31 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể, giá mua tiền mặt đạt 26.155 VND/USD và giá bán ra chốt ở mức 26.364 VND/USD.

Cùng chung đà tăng, tỷ giá Euro đã đảo chiều phục hồi sau các phiên biến động. VietinBank tăng thêm 138 đồng cho cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua tiền mặt lên mức 30.035 VND/EUR và giá bán ra là 31.395 VND/EUR. Tương tự, tỷ giá Bảng Anh (GBP) ghi nhận mức tăng mạnh nhất phiên với 258 đồng, hiện niêm yết ở mức 34.878 VND/GBP (mua tiền mặt) và 35.838 VND/GBP (bán ra).

Diễn biến các loại ngoại tệ khác tại VietinBank

Bên cạnh các đồng tiền chủ chốt, Yên Nhật (JPY) cũng nhích thêm 1,1 đồng, giao dịch ở mức mua tiền mặt 161,6 VND/JPY và bán ra 171,1 VND/JPY. Won Hàn Quốc (KRW) nhích nhẹ 0,1 đồng, niêm yết giá bán ở mức 19,15 VND/KRW.

Ở chiều ngược lại, Đô la Úc (AUD) tiếp tục suy yếu khi giảm thêm 7 đồng ở cả hai chiều. Đô la Canada (CAD) cũng ghi nhận mức giảm 32 đồng so với hôm qua. Riêng đồng Kip Lào (LAK) duy trì sự ổn định, không ghi nhận thay đổi về giá.

Bảng chi tiết tỷ giá một số ngoại tệ ngày 24/3/2026

Loại ngoại tệ Mua tiền mặt (VND) Bán ra (VND) Biến động (VND) USD 26.155 26.364 +31/+20 EUR 30.035 31.395 +138 GBP 34.878 35.838 +258 JPY 161,6 171,1 +1,1 AUD 18.015 18.765 -7 CAD 18.714 19.464 -32 SGD 20.169 20.939 +103

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ tại VietinBank trong phiên giao dịch sáng nay cho thấy sự phục hồi rõ nét của các đồng tiền phổ biến, tạo áp lực nhất định lên các đồng tiền thuộc nhóm hàng hóa như AUD và CAD.