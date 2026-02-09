Tỷ giá VietinBank ngày 9/2: USD giảm nhẹ, đô Úc và bảng Anh tăng mạnh Sáng 9/2, VietinBank điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá USD trong khi các đồng ngoại tệ như AUD, GBP và EUR đồng loạt tăng trưởng, với mức tăng cao nhất đạt 221 đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 9/2, ngân hàng VietinBank ghi nhận xu hướng biến động trái chiều giữa các đồng ngoại tệ chủ chốt. Đáng chú ý, đồng đô Úc (AUD) dẫn đầu đà tăng với mức điều chỉnh 221 đồng, trong khi đồng USD tiếp tục duy trì đà giảm nhẹ so với phiên hôm trước.

Diễn biến tỷ giá USD và các ngoại tệ chủ chốt

Cụ thể, vào lúc 10h00, tỷ giá USD tại VietinBank được niêm yết ở mức 25.740 VND/USD (mua vào) và 26.120 VND/USD (bán ra), giảm 3 đồng ở cả hai chiều. Tương tự, đồng yen Nhật (JPY) cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,11 đồng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 160,89 - 170,39 VND/JPY.

Ngược lại, nhóm ngoại tệ châu Âu và châu Đại Dương có sự bứt phá đáng kể. Tỷ giá euro (EUR) tăng 79 đồng, đưa giá bán ra lên mức 31.520 VND/EUR. Đồng bảng Anh (GBP) cũng tăng thêm 145 đồng, giao dịch ở mức mua vào 34.848 VND/GBP và bán ra 35.808 VND/GBP.

Chi tiết tỷ giá niêm yết tại VietinBank sáng ngày 9/2

Bên cạnh các đồng tiền chính, nhiều ngoại tệ khác như đô la Canada (CAD), franc Thụy Sỹ (CHF) và won Hàn Quốc (KRW) cũng ghi nhận xu hướng tăng giá từ 0,05 đến 53 đồng. Riêng nhóm đồng tiền như nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ 3 đồng ở chiều mua chuyển khoản và bán ra.

Loại ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Thay đổi USD 25.740 25.740 26.120 -3 EUR 30.160 30.210 31.520 +79 GBP 34.848 34.948 35.808 +145 AUD 17.878 17.928 18.628 +221 JPY 160,89 161,39 170,39 -0,11 CAD 18.537 18.737 19.287 +53 CHF 32.966 33.221 33.921 +48 KRW 14,69 16,69 19,29 +0,05 CNY - 3.691 3.798 +3

Đối với các loại ngoại tệ khác, đô la Singapore (SGD) tăng 43 đồng và baht Thái (THB) tăng 10 đồng. Ngược lại, một số đồng tiền khu vực Trung Đông như riyal Saudi Arabia (SAR) và dinar Kuwait (KWD) ghi nhận mức giảm từ 1 đến 9 đồng.