Tỷ lệ CASA của 29 ngân hàng niêm yết giảm còn 16,67% sau 9 tháng khi lãi suất huy động tăng Chỉ 8 trong 29 ngân hàng niêm yết tăng tỷ lệ CASA so với đầu năm, trong khi số dư tiền gửi không kỳ hạn toàn nhóm đạt 2,79 triệu tỷ đồng đến 30/9/2026.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của 29 ngân hàng niêm yết đạt 16,67% tại thời điểm 30/9/2026, giảm 1,68 điểm phần trăm so với đầu năm. Mặt bằng lãi suất huy động tăng trong 9 tháng đầu năm khiến tiền gửi có kỳ hạn hấp dẫn hơn, tạo sức ép lên nguồn vốn chi phí thấp này. Tổng số dư CASA của nhóm ngân hàng được khảo sát đạt 2,79 triệu tỷ đồng.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tạo sức ép lên CASA

Tiền gửi không kỳ hạn thường được xem là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp ngân hàng tiết giảm chi phí huy động. Tuy nhiên, khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng, một bộ phận người gửi có thêm động lực chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các khoản tiết kiệm để hưởng lợi suất cao hơn.

Một số chương trình ưu đãi đặc biệt đưa lãi suất lên 8-9%/năm, song thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng. Theo thống kê của VietNamNet, diễn biến này cho thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp tại phần lớn ngân hàng, và có thể làm gia tăng áp lực chi phí vốn, nhất là với các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào CASA.

Chỉ 8 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng

Tính đến hết quý III, chỉ có 8 trong 29 ngân hàng niêm yết có tỷ lệ CASA cao hơn so với đầu năm. Cụ thể, mức cải thiện như sau:

Sacombank: tăng 3,91 điểm phần trăm

PGBank: tăng 3,47 điểm phần trăm

OCB: tăng 2,27 điểm phần trăm

NCB: tăng 1,23 điểm phần trăm

PVcomBank: tăng 0,97 điểm phần trăm

VietBank: tăng 0,85 điểm phần trăm

VietABank: tăng 0,49 điểm phần trăm

BVBank: tăng 0,17 điểm phần trăm

Ở chiều ngược lại, mức sụt giảm CASA của các ngân hàng còn lại không quá lớn, dao động từ 0,08 điểm phần trăm (Bac A Bank) đến 7,71 điểm phần trăm (MSB).

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất

Nhóm dẫn đầu về tỷ lệ CASA đến 30/9 vẫn là những cái tên quen thuộc: MB 33,14%, Vietcombank 31,87%, Techcombank 31,70%, VietinBank 22,63%, PGBank 21,41%, MSB 20,42%, BIDV 19,83%, ACB 19,38%, Sacombank 18,91% và TPBank 16,54%.

MB tiếp tục giữ vị trí số một. Trong khi đó, Vietcombank vượt Techcombank lên vị trí thứ hai, còn Techcombank xuống thứ ba.

Ba ngân hàng quốc doanh chiếm hơn 60% thị phần

Xét về số dư tiền gửi không kỳ hạn đến 30/9, Vietcombank, BIDV và VietinBank dẫn đầu với số dư dao động từ 440.000 đến 570.000 tỷ đồng. Riêng 3 ngân hàng quốc doanh này chiếm hơn 60% thị phần huy động tiền gửi không kỳ hạn của 29 ngân hàng được khảo sát.

Các ngân hàng có số dư CASA trên 100.000 tỷ đồng còn có MB (328.000 tỷ đồng), Techcombank (213.000 tỷ đồng), Sacombank (145.000 tỷ đồng), ACB (116.000 tỷ đồng) và VPBank (101.000 tỷ đồng).

Bảng tỷ lệ CASA tại 29 ngân hàng niêm yết đến 30/9/2026

Ngân hàng Tỷ lệ CASA (%) So với 31/12/2025 (điểm phần trăm) MBBank 33,14 -4,04 Vietcombank 31,87 -1,92 Techcombank 31,70 -2,97 VietinBank 22,63 -2,19 PGBank 21,41 +3,47 MSB 20,42 -7,71 BIDV 19,83 -1,20 ACB 19,38 -1,95 Sacombank 18,91 +3,91 TPBank 16,54 -3,87 Eximbank 12,92 -0,17 VPBank 12,87 -1,77 OCB 12,14 +2,27 VIB 11,34 -2,99 SeABank 10,75 -2,80 Saigonbank 10,22 -1,57 NCB 9,86 +1,23 PVcomBank 9,36 +0,97 BVBank 8,67 +0,17 ABBank 8,47 -0,42 HDBank 7,60 -4,51 VietABank 6,59 +0,49 LPBank 6,55 -1,91 SHB 6,50 -1,35 Kienlongbank 5,97 -2,12 VietBank 5,23 +0,85 Nam A Bank 4,94 -0,98 Bac A Bank 3,46 -0,08 BaoViet Bank 2,38 -2,99 CASA trung bình 16,67 -1,68

Nhìn chung, số liệu đến 30/9/2026 cho thấy tiền gửi không kỳ hạn vẫn tập trung ở nhóm ngân hàng quen thuộc, trong khi tỷ trọng CASA toàn nhóm thu hẹp nhẹ so với cuối năm 2025.