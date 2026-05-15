Tỷ phú Elon Musk tiếp tục tin dùng iPhone 17 Pro Max thay vì điện thoại Tesla tự phát triển Dù từng nhiều lần úp mở về smartphone của Tesla, Elon Musk vẫn sử dụng iPhone 17 Pro Max làm thiết bị chính. Hình ảnh thực tế từ các sự kiện tại Mỹ và Beijing xác nhận sự ổn định của iOS vẫn là lựa chọn ưu tiên của tỷ phú.

Bất chấp những đồn đoán về việc phát triển một chiếc điện thoại mang thương hiệu Tesla để cạnh tranh với các ông lớn công nghệ, tỷ phú Elon Musk hiện vẫn đang sử dụng iPhone 17 Pro Max làm thiết bị liên lạc chính hàng ngày. Những hình ảnh thực tế gần đây đã khẳng định vị tỷ phú này ưu tiên sự ổn định và bảo mật của hệ sinh thái Apple để điều hành các siêu dự án từ xe điện đến thám hiểm không gian.

Theo các nguồn tin xác nhận, thiết bị mà Elon Musk đang sở hữu là chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu xanh đậm (Deep Blue). Đây là mẫu máy cao cấp nhất trong dòng sản phẩm hiện tại của Apple, được thiết kế để xử lý khối lượng công việc lớn và các tác vụ liên lạc phức tạp.

iPhone 17 Pro Max phiên bản màu xanh đậm (Deep Blue) là thiết bị mà tỷ phú Elon Musk đang sử dụng

Bằng chứng thực tế từ các sự kiện quan trọng

Sự thật về chiếc điện thoại của Musk được xác nhận thông qua hai sự kiện công khai đình đám diễn ra gần đây tại hai nửa bán cầu. Đầu tiên, ống kính phóng viên đã ghi lại khoảnh khắc chủ tịch Tesla cầm trên tay chiếc iPhone này khi ông bước vào tòa án liên bang tại California hồi cuối tháng 4. Đây là nơi diễn ra phiên điều trần cho vụ kiện giữa ông và nền tảng trí tuệ nhân tạo OpenAI.

Khoảnh khắc chủ tịch Tesla cầm trên tay chiếc iPhone cao cấp hồi cuối tháng 4

Không lâu sau đó, mẫu điện thoại của Musk tiếp tục lộ diện tại một yến tiệc cấp nhà nước ở Beijing vào ngày 14 tháng 5. Trong chuyến tháp tùng Tổng thống Donald Trump, một đoạn video hậu trường đã ghi lại cảnh Elon Musk sử dụng chiếc iPhone 17 Pro Max để kiểm tra thông tin ngay sau khi thực hiện màn selfie cùng CEO Xiaomi Lei Jun.

Mẫu điện thoại Musk đang sử dụng vừa lộ diện tại một yến tiệc cấp nhà nước ở Beijing vào ngày 14 tháng 5

Lý do hệ sinh thái Apple vẫn là lựa chọn ưu tiên

Việc giới siêu giàu ưu ái các sản phẩm của Apple không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, đối với một cá nhân có tính cách nổi loạn và từng công khai chỉ trích các chính sách của thung lũng Silicon như Elon Musk, việc ông vẫn trung thành với hệ điều hành iOS thực sự thu hút nhiều sự chú ý.

Điều này chứng minh rằng ở thời điểm hiện tại, đối với các nhân vật quan trọng cần sự ổn định tuyệt đối và bảo mật thông tin cao, iPhone vẫn là công cụ đáng tin cậy nhất. Dù Musk có khả năng tiếp cận những công nghệ tương lai, một thiết bị liên lạc đủ mượt mà để giải quyết hàng núi công việc hàng ngày vẫn là ưu tiên số một của ông.