U14 Hà Nội vô địch Festival Quốc tế Gia Lai 2026 sau màn đấu súng cân não Vượt qua U14 SLNA trong trận chung kết kịch tính, U14 Hà Nội chính thức lên ngôi vương tại Pleiku với sự chứng kiến và động viên từ HLV Park Hang-seo.

Sau 5 ngày tranh tài đầy kịch tính tại khu vực Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã tìm ra chủ nhân mới cho ngôi vô địch. Vượt qua những đối thủ nặng ký trong nước và quốc tế, U14 Hà Nội đã đăng quang một cách thuyết phục sau loạt sút luân lưu đầy áp lực trước U14 Sông Lam Nghệ An.

Trận chung kết giằng co và bản lĩnh luân lưu

Cuộc đối đầu giữa hai lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam là U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An diễn ra vào trưa ngày 15/5 đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong suốt 60 phút thi đấu chính thức, hai đội tạo ra một thế trận chặt chẽ với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai, không bên nào có thể xuyên thủng mành lưới đối phương, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu 11m.

Tại đây, các cầu thủ trẻ đến từ Thủ đô đã thể hiện tâm lý vững vàng hơn. Với sự tập trung tối đa và kỹ thuật dứt điểm chuẩn xác, U14 Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trên chấm "đấu súng", chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá tại phố núi Pleiku.

Hành trình chinh phục đầy ấn tượng

Để chạm tay vào vinh quang, thầy trò U14 Hà Nội đã trải qua một lộ trình đầy thử thách với những thông số thống kê ấn tượng. Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình này chính là trận tứ kết, nơi họ tạo nên một cú sốc thực sự khi đánh bại đại diện danh tiếng đến từ Nhật Bản, Jubilo Iwata, với tỷ số áp đảo 7-1.

Tiếp đà hưng phấn, U14 Hà Nội bước vào bán kết đối đầu với đại diện đến từ Malaysia. Tại đây, bản lĩnh ở những tình huống cố định và khả năng chịu áp lực một lần nữa được khẳng định khi họ vượt qua đối thủ trên chấm phạt đền để tiến thẳng vào trận cuối cùng.

Bên cạnh ngôi vương của Hà Nội, U14 PVF cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giành huy chương đồng. Trong trận tranh hạng ba, PVF đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục hòa 3-3 trước đội bóng Malaysia, trước khi giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu đầy may rủi.

Dấu ấn chiến thuật và sự hiện diện của HLV Park Hang-seo

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 quy tụ 12 đội bóng danh tiếng từ nội địa đến khu vực. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức phân hạng linh hoạt, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát liên tục ngay cả khi không tiến sâu vào vòng trong. Đây là mô hình được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc phát triển tư duy chơi bóng cho lứa tuổi U14.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo. Sự hiện diện của chiến lược gia người Hàn Quốc trên khán đài không chỉ là nguồn động viên tinh thần lớn lao mà còn khẳng định tầm quan trọng của các giải đấu trẻ. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Park nhấn mạnh bóng đá trẻ chính là nền tảng cốt lõi, định hình sự thành công bền vững cho tương lai bóng đá Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Chức vô địch của U14 Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế của lò đào tạo này mà còn mở ra những hy vọng mới về một thế hệ cầu thủ tài năng, sẵn sàng vươn tầm trong những năm tới.