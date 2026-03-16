U14 Việt Nam vô địch giải quần vợt ITF sau chiến thắng thuyết phục trước Uzbekistan Vượt qua đối thủ mạnh Uzbekistan với tỷ số 2-0, đội tuyển U14 nam Việt Nam giành ngôi quán quân giải ITF và chính thức đoạt vé dự vòng loại thế giới tại Malaysia.

Đội tuyển U14 nam Việt Nam đã khép lại hành trình ấn tượng tại giải ITF Team Championships for Boys U14 – Pre Qualifying 2026 bằng ngôi vô địch thuyết phục. Chiến thắng 2-0 trước đối thủ Uzbekistan trong trận chung kết không chỉ mang về danh hiệu mà còn giúp các tay vợt trẻ giành tấm vé trực tiếp tới vòng loại giải thế giới diễn ra tại Malaysia vào tháng 4 tới.

Hành trình chinh phục ngôi vương tại Phan Thiết

Diễn ra từ ngày 9 đến 14-3 tại NovaWorld Phan Thiet, giải đấu quy tụ 14 đội tuyển quốc gia từ khu vực châu Á – châu Đại Dương. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Ngọc Vinh, đội tuyển U14 Việt Nam với nòng cốt là các tay vợt Lê Phú Gia (TP HCM), Nguyễn Khắc Nguyện (TP HCM) và Vũ Tuấn Phong (Hà Nội) đã thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Trong trận chung kết quyết định, Nguyễn Khắc Nguyện mở màn thuận lợi khi đánh bại Ziyatov Azamjon của Uzbekistan với tỷ số cách biệt 6-2, 6-1. Ở trận đơn thứ hai, Lê Phú Gia đối đầu với tay vợt mạnh Farkhodov Saidaslam. Dù để đối thủ gỡ hòa trong set 2, Phú Gia đã bản lĩnh trở lại trong set quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 6-2, 4-6, 6-2, ấn định thắng lợi tổng thể cho Việt Nam.

Lê Phú Gia (bìa phải) góp phần đưa tuyển U14 quần vợt Việt Nam vô địch

Cánh cửa vươn tầm quốc tế tại Malaysia

Với vị trí nhất và nhì chung cuộc, Việt Nam và Uzbekistan là hai đại diện xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng Final Qualifying ITF World Junior Tennis Asia/Oceania 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 21-4 đến 3-5-2026 tại Kuching, Malaysia. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các tay vợt trẻ cọ xát và khẳng định vị thế của quần vợt Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thành tích này đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của lứa vận động viên trẻ. Bên cạnh hai vị trí dẫn đầu, bảng xếp hạng chung cuộc ghi nhận sự nỗ lực của các đội tuyển khác như Sri Lanka (hạng 3), Malaysia (hạng 4) và Philippines (hạng 5). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kyrgyzstan, Macau (Trung Quốc), Maldives, Myanmar, Lào, Mông Cổ, Guam, Nepal và Campuchia.

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) và NovaSports tổ chức. Theo định hướng của VTF, trong năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hệ thống giải đấu quốc tế ở nhiều cấp độ nhằm xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp và tạo nguồn vận động viên chất lượng cho tương lai.