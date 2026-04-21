U17 Australia đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại bán kết Đông Nam Á Trước thềm bán kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Carl Veart của Australia bày tỏ sự dè chừng trước kỹ thuật và khả năng phản công thần tốc của thầy trò Cristiano Roland.

Trận bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đang trở thành tâm điểm khi HLV trưởng U17 Australia, ông Carl Veart, công khai thừa nhận U17 Việt Nam là chướng ngại vật khó khăn nhất mà đội bóng của ông phải đối mặt kể từ đầu giải.

U17 Việt Nam được HLV U17 Australia đánh giá cao trước trận bán kết. Ảnh: VFF

Thử thách khác biệt từ thầy trò Cristiano Roland

Dù sở hữu thành tích ấn tượng tại bảng C với chuỗi trận toàn thắng và giữ sạch lưới, U17 Australia vẫn bước vào vòng loại trực tiếp với thái độ vô cùng cẩn trọng. Vị chiến lược gia Carl Veart nhận định rằng đội hình trong tay HLV Cristiano Roland sở hữu những phẩm chất vượt trội so với các đối thủ trước đó.

Cụ thể, ông Veart nhấn mạnh vào hai yếu tố then chốt: kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ trẻ Việt Nam và khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ đáng kinh ngạc. Đây là lối chơi có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nhỏ nhất nào của hàng phòng ngự đội bóng xứ Chuột túi. Để giành vé vào chung kết, các học trò của ông sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Sức mạnh tấn công của U17 Việt Nam

Nhìn lại hành trình tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã thể hiện một phong độ hủy diệt để giành ngôi nhất bảng A. Đội bóng áo đỏ lần lượt vượt qua Malaysia với tỷ số 4-0, giành chiến thắng đậm đà 10-0 trước Timor Leste và có trận hòa bản lĩnh trước chủ nhà Indonesia. Những kết quả này không chỉ chứng minh sức mạnh hỏa lực mà còn cho thấy sự ổn định trong hệ thống chiến thuật của HLV Cristiano Roland.

Vị thuyền trưởng người Brazil bày tỏ sự hài lòng về sự tiến bộ không ngừng của các học trò qua từng trận đấu. Ông khẳng định ban huấn luyện đã có những tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật để giúp các cầu thủ duy trì sự hưng phấn, sẵn sàng tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng nhất của trận bán kết.

Cuộc đối đầu của hai gã khổng lồ trẻ tuổi

Lịch sử giải vô địch U17 Đông Nam Á ghi nhận sự thống trị của cả Việt Nam và Australia khi mỗi đội đều đã có 3 lần đăng quang ngôi vương. Mối duyên nợ giữa hai nền bóng đá tại sân chơi này luôn mang đến những kịch bản đầy kịch tính, phản ánh chất lượng đào tạo trẻ của hai quốc gia.

Năm 2016, Australia từng đánh bại Việt Nam trên chấm luân lưu đầy may rủi trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Chỉ một năm sau đó, U17 Việt Nam đã trả nợ thành công bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 tại vòng bán kết trước khi tiến thẳng tới bục vinh quang. Sự cân bằng về lịch sử đối đầu và đẳng cấp hiện tại khiến cuộc chạm trán sắp tới trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Bên cạnh mục tiêu danh hiệu, trận đấu này còn là cơ hội thực chiến vô giá để cả hai đội rèn luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao, chuẩn bị cho đấu trường lớn hơn là giải U17 châu Á 2026. Một chiến thắng không chỉ mang lại tấm vé chung kết mà còn là lời khẳng định về vị thế dẫn đầu trong công tác phát triển bóng đá trẻ tại khu vực.