U17 Australia giành huy chương đồng sau chiến thắng hủy diệt 8-0 trước U17 Lào Georgio Hassarati rực sáng với cú poker đẳng cấp giúp U17 Australia đè bẹp U17 Lào trong trận tranh hạng ba giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Australia đã khép lại hành trình tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 bằng một màn thị uy sức mạnh tuyệt đối. Trong trận tranh huy chương đồng, đại diện xứ sở chuột túi đã nghiền nát U17 Lào với tỷ số 8-0, một kết quả phản ánh chính xác sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội tuyển.

U17 Australia tỏ ra quá mạnh so với đối thủ.

Sức ép nghẹt thở và màn trình diễn của Georgio Hassarati

Bước vào trận đấu với mục tiêu lấy lại danh dự sau thất bại tại bán kết, U17 Australia nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bằng lối chơi pressing tầm cao đặc trưng. Đội bóng áo vàng bóp nghẹt mọi không gian luân chuyển bóng của U17 Lào ngay từ phần sân đối phương. Sau 20 phút đầu chịu đựng sức ép, hàng thủ Lào cuối cùng đã sụp đổ ở phút 21 khi Josef Hunter Sikora băng vào dứt điểm cận thành chính xác.

Bàn mở tỷ số như một nút thắt được tháo gỡ, mở đường cho show diễn cá nhân của Georgio Hassarati. Tiền đạo này đã thể hiện kỹ năng dứt điểm đa dạng với một cú poker (4 bàn thắng). Hassarati lần lượt ghi bàn từ chấm phạt đền, một pha chọn vị trí thông minh sau quả phạt góc và hai tình huống xử lý cá nhân đẳng cấp ở các phút 29, 31, 41 và 51, trực tiếp đánh sụp mọi ý chí kháng cự của đội bóng xứ Triệu voi.

Sự sụp đổ của U17 Lào trong hiệp hai

Dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp hai để bảo toàn thể lực, U17 Australia vẫn dễ dàng tìm thấy đường vào khung thành đối phương nhờ những pha đập nhả ở tốc độ cao. Aston James Reid cũng điền tên mình lên bảng điện tử với một cú đúp ở phút 45 và 59 sau những tình huống phối hợp bài bản.

Ngược lại, các cầu thủ trẻ của Lào hoàn toàn suy sụp về mặt tâm lý. Bi kịch của họ lên đến đỉnh điểm ở những phút cuối trận. Phút 90, Odin Siphanit có cơ hội ghi bàn danh dự trên chấm 11m nhưng lại dứt điểm hỏng. Đến phút bù giờ 90+5, sự lóng ngóng của hàng phòng ngự áo trắng đã dẫn đến tình huống phản lưới nhà, ấn định tỷ số 8-0 cho Australia.

Thống kê trận đấu và điểm nhấn chiến thuật

Thông số U17 Australia U17 Lào Tỷ số 8 0 Người ghi bàn chính Georgio Hassarati (4 bàn) - Kiểm soát bóng 68% 32% Tình huống đáng chú ý Áp đảo hoàn toàn Hỏng phạt đền (90')

Dù đoạt tấm huy chương đồng với tỷ số cách biệt, U17 Australia khó có thể hài lòng tuyệt đối khi mục tiêu ban đầu của họ là chức vô địch. Tuy nhiên, chiến thắng này là liều thuốc tinh thần quan trọng và là cơ hội quý giá để các tài năng trẻ như Hassarati hay Reid tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu quốc tế lớn hơn trong tương lai.