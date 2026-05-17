U17 Australia thắng áp đảo U17 Việt Nam 3-0: Giấc mơ vô địch châu lục của 'Socceroos' trẻ Chiến thắng thuyết phục tại tứ kết giúp Australia tiến gần cột mốc lịch sử, trong khi U17 Việt Nam vẫn tự hào với tấm vé World Cup sau hành trình đầy nỗ lực.

U17 Việt Nam đã phải dừng bước tại tứ kết giải U17 châu Á sau thất bại 0-3 trước một U17 Australia vượt trội về thể chất và khả năng khai thác không gian. Dù không thể tái lập kỳ tích chiến thắng như tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng trước, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn khép lại giải đấu với niềm tự hào nhờ mục tiêu lịch sử đã hoàn thành: giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup.

Sự áp đảo của đội bóng xứ chuột túi

Truyền thông Australia đã bày tỏ sự phấn khích ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tờ Football 360 nhấn mạnh chiến thắng này là bước ngoặt quan trọng, giúp đội bóng của HLV Carl Veart rũ bỏ hoàn toàn áp lực sau trận thua 0-2 trước U17 Uzbekistan ở vòng bảng. Tác giả bài viết nhận định Australia đã "tỉnh giấc đúng lúc" để khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Về mặt chiến thuật, các chuyên gia phân tích rằng Australia đã kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi Georgio Hassarati và Max Court. Khả năng pressing tầm cao và khai thác triệt để các tình huống bóng bổng, bóng dài của đội bóng áo vàng đã khiến hàng thủ U17 Việt Nam rơi vào trạng thái chống đỡ vất vả trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chi tiết các bàn thắng định đoạt trận đấu

Sự áp đảo của U17 Australia được cụ thể hóa bằng ba bàn thắng dàn trải trong suốt trận đấu. Oliver O'Carroll là người mở điểm với pha dứt điểm cận thành nhạy bén, xuất phát từ một tình huống dàn xếp ném biên mạnh đầy ý đồ.

Cách biệt được nhân đôi khi Max Court thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác, tạo điều kiện để Hassarati thoát xuống dứt điểm lạnh lùng. Chiến thắng 3-0 được ấn định bởi Akeem Gerald sau một pha phối hợp chéo góc nhuần nhuyễn, phô diễn kỹ thuật cá nhân và sự ăn ý của hàng công Australia. Đây là những khoảnh khắc phản ánh rõ nét sự chênh lệch về trình độ và thể lực giữa hai đội bóng trong trận cầu mang tính chất quyết định này.

Thách thức lịch sử tại vòng bán kết

Tiến vào bán kết, đối thủ tiếp theo của U17 Australia sẽ là U17 Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng xứ chuột túi góp mặt ở một trận chung kết giải U17 châu Á kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cách đây hai thập kỷ.

Kể từ năm 2018, khi Australia từng dừng bước đầy tiếc nuối tại bán kết trước U17 Nhật Bản, đây được xem là cơ hội tốt nhất để thế hệ cầu thủ trẻ của HLV Carl Veart viết nên lịch sử mới. Đối với U17 Việt Nam, hành trình tại giải châu Á dù khép lại nhưng phía trước vẫn là sân chơi World Cup đầy hứa hẹn, nơi các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội cọ xát ở cấp độ cao nhất thế giới.