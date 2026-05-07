U17 Hàn Quốc lo ngại đối đầu U17 Việt Nam sau trận hòa thất vọng trước UAE Giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá cao sức mạnh của U17 Việt Nam và cảnh báo đội nhà về nguy cơ sảy chân trong trận đấu bản lề quyết định tấm vé dự U17 World Cup.

VCK U17 châu Á 2026 đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ tại bảng C, nơi U17 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế chiến thuật quan trọng. Sau lượt trận mở màn, cục diện bảng đấu trở nên khó lường khi ứng viên vô địch U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm chân với tỷ số 1-1. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland độc chiếm ngôi đầu bảng mà còn đẩy đội bóng xứ Kim chi vào thế phải cải tổ lối chơi cấp bách.

Báo Hàn Quốc đánh giá cao sức mạnh của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Áp lực tâm lý đè nặng lên đội trẻ xứ Kim chi

Chứng kiến màn trình diễn chưa tương xứng với kỳ vọng, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa ra những lời cảnh báo đanh thép. Tờ News1 nhận định rằng với vị thế của đội bóng từng hai lần đăng quang châu lục, việc để mất điểm trước UAE là một tín hiệu báo động đỏ. Nhật báo này nhấn mạnh ban huấn luyện cần sớm tìm ra lời giải cho bài toán dứt điểm kém hiệu quả và sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự.

Nếu không nhanh chóng khắc phục các lỗ hổng chiến thuật, khả năng U17 Hàn Quốc tiếp tục chịu bất lợi trước một U17 Việt Nam đang có tâm lý hưng phấn là điều hiện hữu. Hãng tin Yonhap cũng đồng quan điểm khi đánh giá cuộc đối đầu trực tiếp vào tối ngày 10/5 tới sẽ mang tính chất bản lề, quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của đội trẻ Hàn Quốc.

Cánh cửa U17 World Cup rộng mở cho U17 Việt Nam

Về phía U17 Việt Nam, cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ đang rộng mở hơn bao giờ hết. Theo điều lệ giải, hai đại diện đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, đồng thời chính thức sở hữu suất tham dự U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới.

Với ưu thế hiện tại, chỉ cần giành thêm một chiến thắng trước Hàn Quốc hoặc UAE ở hai lượt trận còn lại, đội bóng áo đỏ sẽ chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm đến các kết quả khác. Phân tích về mặt chuyên môn, sự tự tin và tính kỷ luật trong lối chơi dưới thời HLV Cristiano Roland đang là vũ khí lợi hại nhất của U17 Việt Nam lúc này.

Thông tin trận đấu

Đối thủ: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc Thời gian: 23h ngày 10/05

23h ngày 10/05 Tính chất: Vòng bảng VCK U17 châu Á 2026

Đây dự báo là một màn đọ sức căng thẳng, nơi bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ được thử thách cực đại trước sự quyết tâm của đối thủ lớn đang ở thế chân tường. Một kết quả khả quan sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến thêm một bước dài trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.