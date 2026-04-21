U17 Indonesia dừng bước: Làn sóng chỉ trích lối đá tử thủ trước U17 Việt Nam Lối chơi phòng ngự cực đoan của U17 Indonesia trong trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam khiến đội bóng xứ vạn đảo dừng bước ngay từ vòng bảng giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Thất bại trong việc giành vé vào bán kết ngay trên sân nhà đang đẩy bóng đá trẻ Indonesia vào tâm điểm của những cuộc chỉ trích. Dù bước vào trận đấu quyết định với U17 Việt Nam vào ngày 19/4 với mục tiêu buộc phải thắng, đội bóng xứ vạn đảo lại gây ngỡ ngàng khi triển khai một thế trận phòng ngự lùi sâu, ưu tiên phá lối chơi hơn là tìm kiếm bàn thắng.

U17 Indonesia dừng bước sau trận hòa U17 Việt Nam. Ảnh: ASEAN FOOTBALL.

Sự mâu thuẫn trong tư duy chiến thuật

Trận hòa không bàn thắng trước U17 Việt Nam không chỉ khiến U17 Indonesia đánh mất tấm vé đi tiếp vào tay đối thủ mà còn để lại một hình ảnh bạc nhược trong mắt người hâm mộ. Sự lựa chọn chiến thuật của đội chủ nhà khiến ngay cả HLV Cristiano Roland phía U17 Việt Nam cũng phải bày tỏ sự ngạc nhiên sau trận đấu.

Tờ CNN Indonesia đã phản ứng gay gắt trước màn trình diễn này: "Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U17 Indonesia chỉ giành được một điểm và chính thức bị loại trước vòng bán kết. Trong khi đó, U17 Việt Nam mới là những người đi tiếp. Đáng lưu ý, chính HLV Roland của đối phương cũng cảm thấy thất vọng vì không được chứng kiến phong cách tấn công mạnh mẽ thường thấy của bóng đá Indonesia".

Triết lý thực dụng của một huyền thoại tấn công

Điều gây tranh cãi nhất nằm ở chỗ, người trực tiếp áp dụng lối đá thực dụng này lại là HLV Kurniawan Dwi Yulianto – một cựu tiền đạo lừng lẫy của bóng đá Đông Nam Á. Giải thích về quyết định lùi sâu đội hình để chờ đợi phản công ở khu vực 3/4 sân, ông Kurniawan cho rằng đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hơi.

"Chúng tôi chuẩn bị lối chơi an toàn này để hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vào tháng 5 tới. Đội tuyển cần một chiến dịch đường dài và chúng tôi hy vọng có thể rèn luyện khả năng giành bóng để phản công", vị thuyền trưởng U17 Indonesia chia sẻ. Tuy nhiên, việc ưu tiên thử nghiệm chiến thuật cho tương lai thay vì tập trung vào kết quả hiện tại đã khiến đội bóng này phải trả giá đắt.

Cái giá của sự bảo thủ

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, U17 Indonesia dù có lợi thế sân nhà nhưng đã không tạo ra được áp lực cần thiết lên hàng thủ U17 Việt Nam. Sự thiếu kết nối giữa các tuyến và tư duy phòng ngự thụ động đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng sáng tạo của các cầu thủ trẻ. Việc dừng bước sớm không chỉ là một kết quả đáng thất vọng về mặt điểm số, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự mâu thuẫn giữa mục tiêu ngắn hạn và kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá trẻ nước này.

Thông số trận đấu U17 Việt Nam U17 Indonesia Kết quả 0 0 Tình trạng Đi tiếp Bị loại Chiến thuật chính Kiểm soát Phòng ngự phản công

Nhìn chung, quyết định giữ quân và rèn luyện lối đá thực dụng cho sân chơi châu lục đã phản tác dụng một cách trực diện. Hình ảnh một Indonesia bạc nhược trước U17 Việt Nam chắc chắn sẽ còn là chủ đề gây tranh cãi trong thời gian tới, nhất là khi họ đang đứng trước thềm chiến dịch quan trọng tại Saudi Arabia.