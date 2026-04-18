U17 Indonesia lo sợ kịch bản bị loại sớm trước màn đối đầu U17 Việt Nam Truyền thông xứ vạn đảo đang vô cùng bi quan trước viễn cảnh U17 Indonesia phải chia tay giải U17 Đông Nam Á 2026 ngay từ vòng bảng nếu không thể vượt qua U17 Việt Nam.

U17 Indonesia đang đứng trước bờ vực bị loại ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thua sát nút 0-1 trước U17 Malaysia. Kết quả này đẩy đội bóng xứ vạn đảo xuống vị trí thứ 3 bảng A với vỏn vẹn 3 điểm, kém đội dẫn đầu U17 Việt Nam 3 điểm và thua thiệt về thành tích đối đầu so với đối thủ trực tiếp Malaysia.

U17 Indonesia có thể phải sớm dừng cuộc chơi.

Trận quyết đấu vào ngày 19/04 trên sân Gelora Joko Samudro sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò đội bóng này lách qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên, thách thức là cực lớn khi đối thủ của họ là U17 Việt Nam, đội bóng đang thể hiện sức mạnh hủy diệt dưới triều đại của HLV Cristiano Roland.

Kịch bản sinh tử của U17 Indonesia tại bảng A

Tờ Sport Detik của Indonesia đã vạch ra những kịch bản vô cùng khắc nghiệt cho đội nhà. Để giành được ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào bán kết, U17 Indonesia buộc phải đánh bại U17 Việt Nam, đồng thời hy vọng U17 Malaysia để sẩy chân trước đội yếu nhất bảng là U17 Timor Leste. Khi đó, Indonesia sẽ chiếm ngôi đầu nhờ hơn U17 Việt Nam về chỉ số đối đầu.

Trong trường hợp chỉ giành được một kết quả hòa, hy vọng đi tiếp của Indonesia sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Malaysia phải thua trận. Đáng chú ý, kịch bản tồi tệ nhất là một thất bại: nếu để thua U17 Việt Nam, bất chấp kết quả trận đấu còn lại ra sao, U17 Indonesia chắc chắn sẽ bị loại do không thể cạnh tranh vị trí trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam và sức mạnh tấn công đáng gờm

Trái ngược với sự lo âu của đội chủ nhà, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ thăng hoa tuyệt đối. Sau hai lượt trận đầu tiên, các học trò của HLV Cristiano Roland đã ghi tới 14 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Lối chơi kỷ luật cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng khiến giới chuyên môn Indonesia thực sự e dè.

Thử thách dành cho Dava Yunna cùng các đồng đội trong trận đấu tới được dự báo là "cực kỳ khắc nghiệt". Việc phải đối đầu với một hàng công đang đạt điểm rơi phong độ như U17 Việt Nam đòi hỏi toàn đội Indonesia phải có một nỗ lực phi thường mới mong giữ lại hy vọng đi tiếp tại giải đấu năm nay.

Thống kê cục diện bảng A trước lượt trận cuối

Hạng Đội tuyển Trận Điểm Hiệu số 1 U17 Việt Nam 2 6 +14 2 U17 Malaysia 2 3 0 3 U17 Indonesia 2 3 0 4 U17 Timor Leste 2 0 -14

Với hiệu số vượt trội và quyền tự quyết trong tay, U17 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để đảm bảo vị trí đầu bảng. Trong khi đó, áp lực buộc phải thắng đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ Indonesia trong cuộc chạm trán mang tính sống còn này.