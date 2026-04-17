U17 Indonesia rơi vào thế chân tường sau trận thua Malaysia, chuẩn bị tử chiến với Việt Nam Thất bại 0-1 trước Malaysia khiến U17 Indonesia mất quyền tự quyết tại bảng A. Họ buộc phải giành điểm trước U17 Việt Nam đang có phong độ hủy diệt với 14 bàn thắng.

Cục diện bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa chứng kiến một bước ngoặt nghiệt ngã khi U17 Indonesia bất ngờ để thua 0-1 trước U17 Malaysia trong trận đấu mang tính bản lề. Thất bại này không chỉ khiến đội bóng xứ vạn đảo mất đi lợi thế cạnh tranh mà còn đẩy họ vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo trước khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Cú sẩy chân tai hại của đội bóng xứ vạn đảo

Trước khi bước vào trận đấu này, U17 Malaysia từng phải chịu vô vàn sức ép sau thảm bại 0-4 dưới tay U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng trẻ vùng lên mạnh mẽ vào đúng thời khắc sinh tử. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt đã giúp Malaysia đứng vững trước các đợt tấn công của Indonesia.

U17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại trước Malaysia.

Bàn thắng duy nhất của Fareez Danial Fadzly đã mang về 3 điểm quý giá, giúp Malaysia sống lại hy vọng đi tiếp. Ngược lại, kết quả này trực tiếp tước đi quyền tự quyết của Indonesia, dồn toàn đội vào thế không còn đường lùi trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Thử thách cực đại mang tên U17 Việt Nam

Ở lượt trận quyết định, thách thức chờ đón Indonesia là một "ngọn núi" khổng lồ mang tên U17 Việt Nam. Đội bóng đang dẫn đầu bảng A hiện phô diễn sức mạnh áp đảo với thành tích toàn thắng trọn vẹn cả 2 lượt trận đầu tiên. Thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của đội quân áo đỏ với 14 bàn thắng ghi được và giữ sạch lưới tuyệt đối.

Sức ép tâm lý hiện đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo. Họ bắt buộc phải giành được kết quả thuận lợi trước một tập thể đang đạt trạng thái thăng hoa tột đỉnh về cả phong độ lẫn hiệu suất ghi bàn. Bảng đấu đang chứng kiến những diễn biến kịch tính đến nghẹt thở, và cú sẩy chân vừa qua đã thực sự đẩy Indonesia vào góc chết trước thềm giờ phán quyết.