U17 Indonesia thua sốc Malaysia 0-1: Chủ nhà bên bờ vực bị loại sớm Thất bại tối thiểu trước đại kình địch U17 Malaysia đẩy U17 Indonesia xuống vị trí thứ ba bảng A. Chủ nhà buộc phải thắng U17 Việt Nam ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

U17 Indonesia vừa phải đối mặt với một thực tế phũ phàng ngay trên sân nhà tại giải vô địch U17 Đông Nam Á (AFF U-17 2026). Trong trận cầu tâm điểm bảng A diễn ra tối 16/4 tại sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik), đoàn quân trẻ mang biệt danh "Garuda Muda" đã bất ngờ gục ngã trước U17 Malaysia với tỷ số 0-1.

Bàn thắng duy nhất và sự bế tắc của Garuda Muda

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 33. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc sắc bén, Fareez Danial đã tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự chủ nhà để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của U17 Indonesia, đội bóng vốn được đánh giá cao hơn trước khi bóng lăn.

Ngay sau bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Kurniawan Dwi Yulianto đã vùng lên mạnh mẽ. Indonesia kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha dứt điểm cuối cùng và sự tập trung của hàng thủ Malaysia đã khiến mọi nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà trở nên vô vọng.

Cục diện bảng A: Indonesia rơi vào thế chân tường

Kết quả này tạo ra một cục diện trái ngược hoàn toàn so với lượt trận ra quân. Trước đó, Indonesia từng gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp U17 Timor Leste 4-0, trong khi Malaysia phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U17 Việt Nam. Với chiến thắng này, U17 Malaysia đã chính thức chiếm lấy vị trí thứ hai của chính Indonesia nhờ nhỉnh hơn về thành tích đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U17 Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh hủy diệt khi vùi dập U17 Timor Leste với tỷ số 10-0. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng và gần như đã đặt một chân vào vòng bán kết.

Trận quyết chiến với U17 Việt Nam

Thất bại tai hại này đẩy U17 Indonesia vào thế không còn đường lui. Hiện tại, họ đang xếp thứ ba với 3 điểm. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào Chủ nhật (19/4/2026), "Garuda Muda" buộc phải giành chiến thắng trước đội đầu bảng U17 Việt Nam mới có thể hy vọng giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

