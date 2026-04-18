U17 Lào tạo địa chấn khi loại U17 Thái Lan khỏi giải U17 Đông Nam Á 2026 Với màn trình diễn quả cảm và cú đúp của Sisombat, U17 Lào lội ngược dòng đánh bại U17 Thái Lan 3-2, qua đó chính thức giành vé vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng B.

U17 Lào đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 khi lội ngược dòng đánh bại U17 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận đấu quyết định tại bảng B. Kết quả này giúp đội bóng xứ triệu voi hiên ngang tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng, đồng thời biến "Voi chiến trẻ" thành cựu á quân khi phải rời giải ngay từ vòng đấu bảng.

Sức ép nghẹt thở từ U17 Thái Lan

Bước vào trận đấu mang tính chất "sinh tử", U17 Thái Lan chịu áp lực buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ chùa vàng đã chủ động dâng cao đội hình, thiết lập thế trận áp đảo hoàn toàn lên phần sân đối phương. Những pha triển khai bóng tốc độ từ hai biên khiến hàng phòng ngự U17 Lào phải hoạt động hết công suất.

Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Kouakou ở phút 12, ưu thế của Thái Lan đã được cụ thể hóa ở phút 15. Tiền vệ Viphusit tỏa sáng với pha xử lý bóng tự tin ở trung lộ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút đầy quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho U17 Thái Lan.

Dù bị dẫn bàn sớm, U17 Lào vẫn duy trì được sự kỷ luật trong lối chơi. Đội bóng áo đỏ dần xốc lại đội hình và thực hiện những pha phản công sắc lẹm dựa trên tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, đội trưởng Odin đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 26, khiến hiệp một khép lại với lợi thế mong manh cho người Thái.

Kịch tính trong hiệp hai và sự sụp đổ của hàng thủ Thái Lan

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi U17 Lào buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 54, bước ngoặt xảy ra khi Anoulak thực hiện tình huống đá phạt chớp nhoáng, đánh bại hàng thủ thiếu tập trung của Thái Lan để quân bình tỷ số 1-1. Hy vọng của người Thái một lần nữa được nhen nhóm ở phút 66 khi Kouakou tận dụng pha bóng lộn xộn để đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, những phút cuối trận chứng kiến sự sụp đổ khó tin của hàng phòng ngự U17 Thái Lan. Phút 72, Sisombat chớp thời cơ cực nhanh sau sai lầm của các hậu vệ đối phương để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Chỉ 5 phút sau đó, chính Sisombat tiếp tục trở thành nỗi ác mộng của người Thái với pha dứt điểm tinh tế, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho U17 Lào.

Cục diện bảng đấu và sức mạnh của U17 Việt Nam

Chiến thắng lịch sử này đưa U17 Lào vào vòng bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng B đầy thuyết phục. Ở chiều ngược lại, thất bại cay đắng này khiến U17 Thái Lan chính thức bị loại, một kết quả gây ngỡ ngàng cho giới chuyên môn và người hâm mộ khu vực.

Trong khi đó tại bảng A, U17 Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Đội bóng trẻ Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng sau những chiến thắng áp đảo 4-0 trước U17 Malaysia và 10-0 trước U17 Timor Leste. Trận đấu cuối cùng gặp U17 Indonesia sẽ quyết định ngôi đầu bảng A, hứa hẹn sẽ là màn đối đầu hấp dẫn trước khi bước vào vòng bán kết.