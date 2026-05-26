U17 Mali sa thải HLV trưởng ngay trước thềm World Cup 2026 gặp U17 Việt Nam Liên đoàn Bóng đá Mali quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Demba Mamadou Traore sau thất bại tại giải châu lục, tạo nên biến động lớn tại bảng G World Cup U17 2026.

U17 Mali, đối thủ được đánh giá mạnh nhất tại bảng G của U17 Việt Nam tại vòng chung kết World Cup U17 2026, vừa tạo ra một cú sốc lớn trên băng ghế chỉ đạo. Tối ngày 25/5, Liên đoàn Bóng đá Mali (FMF) đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng Demba Mamadou Traore, đánh dấu sự bất ổn của đội bóng hạt giống số một ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi thiếu niên.

Cú sốc trên băng ghế chỉ đạo của hạt giống số một bảng G

Quyết định sa thải ông Demba Mamadou Traore được đưa ra trong bối cảnh World Cup U17 2026 chỉ còn vài tháng nữa là khởi tranh tại Qatar (dự kiến từ 19/11 đến 13/12). Theo truyền thông châu Phi, quá trình chấm dứt hợp đồng diễn ra vô cùng chóng vánh. Ông Traore được cho là đã nhận thông báo mất việc trực tiếp qua một cuộc điện thoại. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mali, ông Mahazou Baba Cisse, sau đó đã xác nhận thông tin này trước công chúng.

HLV của đội tuyển U17 Mali Demba Mamadou Traore bị sa thải.

Giọt nước tràn ly sau thất bại tại giải U17 châu Phi

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự rạn nứt này là màn trình diễn thiếu thuyết phục của U17 Mali tại giải U17 châu Phi 2026. Dù sở hữu dàn cầu thủ tiềm năng, Mali đã phải dừng bước cay đắng tại vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu trước U17 Senegal.

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, giới chuyên gia cho rằng sự thiếu quyết đoán trong chiến thuật của ông Traore là điểm yếu chí mạng. Trong trận đấu với Senegal, dù nắm lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, các cầu thủ trẻ Mali vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trước đó, tại vòng bảng, đội bóng này cũng gây thất vọng khi chỉ có được một chiến thắng trước Tanzania và bị cầm hòa nhạt nhòa bởi Angola và Mozambique.

Thách thức và cơ hội cho U17 Việt Nam

Việc thay tướng sát ngày thi đấu luôn là con dao hai lưỡi đối với bất kỳ đội bóng nào. Với U17 Mali, sự thay đổi này đặt ra dấu hỏi lớn về tính ổn định và triết lý chơi bóng mà họ sẽ mang đến Qatar. Tại bảng G, U17 Mali được xếp làm hạt giống số một, đứng trên cả U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Việt Nam.

Đối với huấn luyện viên Cristiano Roland và các cầu thủ U17 Việt Nam, đây là một biến số quan trọng trong quá trình phân tích đối thủ. Việc Mali thay đổi người cầm quân buộc ban huấn luyện Việt Nam phải theo dõi sát sao các trận giao hữu sắp tới của đại diện châu Phi để nhận diện sơ đồ chiến thuật mới. Dù đang trong giai đoạn chuyển giao, U17 Mali vẫn được đánh giá là thử thách cực đại nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật cá nhân vượt trội của các cầu thủ trẻ vùng Tây Phi.

Bảng G World Cup U17 2026 Thứ tự hạt giống U17 Mali 1 U17 Bỉ 2 U17 New Zealand 3 U17 Việt Nam 4

Sự biến động này chắc chắn sẽ khiến cục diện bảng G trở nên khó lường hơn bao giờ hết, mở ra hy vọng cho các đối thủ còn lại nếu U17 Mali không sớm tìm được sự gắn kết dưới thời tân thuyền trưởng.